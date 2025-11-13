„Gemeinsam unter einem Stern“ – Drei neue Partnerschaften des Mercedes-Benz SL-Club Austria

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Gemeinsam unter einem Stern“ lud der Mercedes-Benz SL-Club Austria am Mittwoch, dem 12. November 2025, zu einer feierlichen Pressekonferenz in das traditionsreiche Café Landtmann in Wien.

Im stilvollen Rahmen des historischen Löwel-Zimmers wurden drei richtungsweisende internationale Partnerschaften besiegelt – mit dem Mercedes-Benz Klub Slovakia, dem Mercedes-Benz Klub Česká Republika z.s. sowie dem Mercedes-Benz Classic Club Österreich (MBCCÖ).

In seiner Eröffnungsrede betonte Präsident Markus Grasel die Bedeutung von Zusammenhalt, Freundschaft und gegenseitiger Wertschätzung:

„Diese Partnerschaften stehen für gelebte Leidenschaft, für das Bewahren von Technik und Tradition – und für die Menschen, die diese Begeisterung miteinander teilen.“

Moderiert wurde die Veranstaltung von Vizepräsident Michael H. Aigner, der mit souveränem Überblick durch das Programm führte.

Die Präsidenten Jan Novotny (Mercedes-Benz Klub Slovakia), Mgr. Petr Schweiner (Mercedes-Benz Klub Česká republika z.s.) und Mag. Wolfgang Kreil-Ouschan (Mercedes-Benz Classic Club Österreich) unterzeichneten gemeinsam mit Markus Grasel die offiziellen Dokumente.

Die feierliche Unterzeichnung markiert einen weiteren Meilenstein in der über vierzigjährigen Geschichte des 1981 gegründeten Mercedes-Benz SL-Club Austria.

Seit seiner Gründung widmet sich der Club der Erhaltung, Pflege und Dokumentation der legendären SL-Baureihen und gilt heute als anerkannter Markenclub der Mercedes-Benz AG.

„Der SL ist mehr als ein Fahrzeug – er ist ein Symbol für Stil, technische Perfektion und zeitlose Eleganz“, so Grasel.

„Unsere Aufgabe ist es, dieses Erbe zu bewahren, Wissen weiterzugeben und die Faszination für das Automobil als Kulturgut lebendig zu halten.“

Mit den neuen Kooperationsverträgen wird die Vernetzung innerhalb der europäischen Mercedes-Benz-Clubgemeinschaft weiter gestärkt.

Ziel ist der regelmäßige Erfahrungsaustausch, gemeinsame Veranstaltungen und die Förderung des historischen Wissens über die Marke Mercedes-Benz.

Vizepräsident Michael H. Aigner fasste in seinen Abschlussworten die Stimmung des Vormittags zusammen:

„Diese Vereinbarungen zeigen, was uns verbindet: Freundschaft, Zusammenhalt und die Liebe zu unseren Sternen. Gemeinsam unter einem Stern – für eine Zukunft voller Leidenschaft, Tradition und Verbundenheit.“



Ein anschließendes Get-together bot Gelegenheit zum persönlichen Austausch im klassischen Wiener Kaffeehausflair. Unter der sympathischen Leitung von Berndt Querfeld sorgte sein Team – wie gewohnt – für perfektes Service und den passenden Rahmen für inspirierende Gespräche über Fahrzeuge, Geschichte und gemeinsame Projekte.

Mit der Dreifach-Unterzeichnung setzt der Mercedes-Benz SL-Club Austria ein starkes Zeichen für ein lebendiges, europäisch vernetztes Clubwesen – geprägt von Enthusiasmus, Stil und echter Freundschaft im Zeichen des Sterns.







