Ein Tag im ORF am 30. November: Exklusive Einblicke in die Fernseh-, Radio- und Onlineproduktion

Wien (OTS) -

Der ORF und seine Stars hautnah: Am Sonntag, dem 30. November 2025, lädt der ORF sein Publikum zu einem „Tag im ORF“ am Mediencampus in Wien und macht die Vielfalt seiner Programme erlebbar – mit ORF-Stars, Moderatorinnen und Moderatoren, zahlreichen Aktionen vom Ö1-Quiz bis zur „Tanzmusik auf Bestellung mit Radio Wien“ und Guided Tours u. a. in den neuen Multimedialen Newsroom, ins neue Sportstudio, zu den Radios Ö1, Ö3 und FM4 sowie zum Ü-Wagen Ü33. Buchungsstart für die Tickets zur ORF-Erkundungstour ist am Montag, dem 17. November, ab 10.00 Uhr: Wer sich für exklusive Einblicke in die Fernseh-, Radio- und Onlineproduktion des ORF interessiert, kann Tickets unter www.backstage.ORF.at buchen. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung unbedingt erforderlich.



Multimediales öffentlich-rechtliche Gesamtangebot zum Angreifen



Besucher:innen jeden Alters sind eingeladen, das multimediale öffentlich-rechtliche Gesamtangebot aus Information, Kultur, Sport und Unterhaltung hautnah zu erleben. Den Gästen stehen themenspezifische Führungsmodule zur Verfügung, die je nach Interesse kombiniert werden können und die Möglichkeit schaffen, den „Tag im ORF“ individuell zu gestalten. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt für Abwechslung für die ganze Familie. So werden schon die Jüngsten vom Kasperl begrüßt, der sie auf eine spannende Reise in seine Zauberwelt mitnimmt und dabei erfährt, dass nicht alle Nachrichten glaubwürdig sind. Medienkompetenz für alle gibt es im Rahmen von spannenden Vorträgen einer ORF-Verification-Expertin und eines ORF-IT-Spezialisten.



Auch auf der Tanzfläche im TV-Theater gibt’s Programm: Im Rahmen des Radio-Wien-Tanzmarathons legen aus „Dancing Stars" bekannte Profis heiße Sohlen auf Parkett und animieren zum Mittanzen. Tipp: Taxi-Tänzerinnen und -Tänzer nehmen Gäste, die ohne tanzwilligem Partner bzw. ohne tanzwilliger Partnerin erscheinen, zum Tanz mit.



Highlights wie u. a. das „Ö1-Quiz“, „Fit mit den Stars“, „Hack Check“ aus dem ORF-Kinderprogramm, „Wir bewegen Österreich – Schule“ sowie eine Virtual-Reality-Reise zum Nordpol aus der aktuellen „Immersium:Wien“-Ausstellung „Magisches Weihnachten“ in Kooperation mit LICHT INS DUNKEL runden das Angebot ab und bieten Unterhaltung für alle.



Begleitet wird der Tag von ORF-Stars wie Alexandra Maritza Wachter („ZIB“), Kristina Inhof (ORF Sport), Idan Hanin („ZIB TikTok“), Lena Grandl-Großmann & Esther Csapo („ZIB Zack Mini“), Corinna Kamper („Fit mit den Stars“), Bernhard Fellinger (Ö1 Quiz), Alex List (Radio-Wien-DJ) sowie Chris Lachmuth (Radio Wien).



Außerdem gibt es ein Meet & Greet mit Claudia Stöckl („Ö3 Frühstück bei mir“) und Katharina Stemberger („Soko Linz“).



Darüber hinaus erwarten die Besucher:innen Workshops zu den Themen Präsentation vor der Kamera, Aussprache, Medienkompetenz, IT-Security und ORF ON sowie ein Rahmenprogramm mit LICHT INS DUNKEL, Kinderschminken, Bastelstationen für Kinder, Teletext, Kater-Kurt-Rätselrallye, 3D-Erlebnis (Kitzbühel), Eurovision Song Contest, weiters mit Spielen zur Barrierefreiheit der ORF-Programme, Grußbotschaften mit einer Gebärdendolmetscherin, dem ORF-Redewettbewerb „Sag's Multi“, „Ö1 Club-Mobil“, Radio-Wien-DJ und -Moderation in der „FÜR ALLE“-Halle bei den TV-Studios.



Alles auf einen Blick:



Veranstaltungsort:

ORF-Mediencampus

Hugo-Portisch-Gasse 1

1136 Wien



Datum: 30. November 2025

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Dauer: individuell

Alle sind eingeladen: Die Veranstaltung ist kostenlos!



Alle Details sowie Buchungen unter backstage.ORF.at