DONAU erneut TÜV-zertifiziert

Die Verleihung des Zertifikats fand am 12. November 2025 durch Bundesministerin Claudia Plakolm in Wien statt. Damit bestätigt die DONAU ihren konsequenten Weg als Arbeitgeberin, bei der die Vereinbarkeit von Beruf und Privatem fest in der Unternehmenskultur verankert ist. Sie baut dabei auf kontinuierliche Verbesserungen und eine Entwicklung, die mit den Bedürfnissen der Menschen mitwächst.

Bereits seit 2013 trägt die DONAU das Gütesiegel „Attraktiver Arbeitgeber“. Die aktuelle Rezertifizierung ist eine Bestätigung der konsequenten Weiterentwicklung in diesem Bereich. „Wir schaffen ein gutes Arbeitsumfeld und passende Rahmenbedingungen für alle Lebensphasen, denn dass Beruf und Privates zusammenpassen, gehört für uns selbstverständlich dazu. So folgen unsere Führungskräfte gemeinsam entwickelten Prinzipien und wir ermutigen sie, ihre Rolle bewusst und reflektiert auszuüben. Die neuerliche Zertifizierung bestärkt uns darin, diesen Weg konsequent weiterzugehen“, so Vorstandsvorsitzende Judit Havasi.

Daniela Hagmann, Leiterin des Personalbereichs, ergänzt: „Wir rücken Vielfalt noch stärker in den Mittelpunkt und fördern das Miteinander mehrerer Generationen. Diese Haltung spiegelt sich in vielfältigen Angeboten wider: Von Seminaren und Impulsvorträgen zur Generationenvielfalt über ein Employee Assistance Program, das unsere Kolleg:innen in ihrer persönlichen Weiterentwicklung und in vielen Lebenslagen mit Coaching und Beratung unterstützt, bis hin zu flexiblen Arbeitszeitmodellen. Ergänzend stärken Jobshadowings den persönlichen Austausch und ehrliche Gespräche unsere Entwicklung. Wir hören zu, lernen und setzen um“.

