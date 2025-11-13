Lotto: Dreifachjackpot mit 3,5 Millionen Euro in OÖ geknackt

Wien (OTS) -

Mit einem „Solo für drei“ endeten die Ziehungen am vergangenen Mittwoch, denn sowohl beim Sechser als auch beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker dürfen sich jeweils ein:e Spielteilnehmer:in über einen beachtlichen Gewinn freuen.

Der Dreifachjackpot beim Lotto Sechser wurde im Innviertel in Oberösterreich geknackt. Im achten von acht Tipps auf einem Normalschein waren die „sechs Richtigen“ angekreuzt, die für einen Gewinn von mehr als 3,5 Millionen Euro sorgten.

Einen Sologewinn gab es auch beim Fünfer mit Zusatzzahl. Hier war ein:e Spielteilnehmer:in aus Niederösterreich mit dem System 0/07 erfolgreich. Zu den rund 130.500 Euro für den Fünfer mit Zusatzzahl kommen nochmals rund 2.500 Euro für einen systembedingten weiteren Fünfer sowie fünf Vierer mit Zusatzzahl.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete am Mittwoch ohne Gewinn im ersten Rang. Die Sechser Gewinnsumme wurde somit wieder auf die Fünfer aufgeteilt, und so gewannen 51 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 6.700 Euro. Für den LottoPlus Sechser bei der Bonus-Ziehung am Freitag warten rund 150.000 Euro.

Joker

Sologewinn Nummer drei gab es beim Joker. Auch hier ging der Gewinn nach Niederösterreich, und das angekreuzte „Ja“ zum Joker war in diesem Fall mehr als 230.000 Euro wert.

30.000 Euro Bonus

Bei der Bonus-Ziehung am Freitag, den 14. November werden wiederum einmal 30.000 Euro extra unter allen mitspielenden Lotto Tipps verlost.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 12. November 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen