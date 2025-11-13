REMINDER: Medieneinladung zur NEOS-Bundesmitgliederversammlung. Samstag, 15.11., ab 10 Uhr

Wien (OTS) -

Am 15. November halten NEOS ihre Bundesmitgliederversammlung in Wien ab. Beginn ist um 10:00 Uhr, Medieneinlass ist ab 9:00 Uhr.

Nach der Begrüßung durch den Wiener Landessprecher und Bildungsminister Christoph Wiederkehr spricht NEOS-Vorsitzende und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger über die NEOS-Reformpläne für die kommenden Jahre - vom Bund bis in die Gemeinden.

Alle Infos zur Mitgliederversammlung gibt es unter https://partei.neos.eu/mitgliederversammlung .

Achtung: Bitte beachten Sie, dass der Medien-Einlass zur Mitgliederversammlung nur nach vorheriger Akkreditierung unter presse@neos.eu möglich ist. Da das Platzangebot beschränkt ist, bitten wir um rasche Anmeldung.

Datum: 15.11.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Ballonhalle des Arsenals

Franz-Grill-Straße 1A/Objekt 202

1030 Wien