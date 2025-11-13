BRZ hat das beste Recruiting Österreichs

Wien (OTS) -

Das Bundesrechenzentrum (BRZ) wurde in der Studie „Best Recruiters 2025/26“ zum österreichischen Gesamtsieger für das beste Recruiting und zum sechsten Mal in Folge als Branchensieger in der Kategorie "IT/Software/Telekommunikation" ausgezeichnet. Als „Best Recruiter“ trägt das BRZ das Gold-Siegel für herausragende Qualität im Recruiting.

„Im BRZ verstehen wir Recruiting als strategischen Schlüssel für die Zukunft der öffentlichen IT. Der erste Platz im Gesamtranking und der Sieg in der Branchenwertung zeigen, dass wir auch im Wettbewerb um die besten Köpfe überzeugen können. Wir setzen auf klare Kommunikation, transparente Prozesse und eine wertschätzende Candidate Journey. Mit Initiativen wie etwa der BRZ Summer School oder dem BRZ FemCareer Day setzen wir zudem auf innovative Lern- und Veranstaltungsformate zu aktuellen IT-Themen“ , so Christine Sumper-Billinger, Geschäftsführerin im BRZ.

BRZ überzeugt durch Kompetenz, Transparenz und Wertschätzung

Das BRZ setzt seit Jahren umfangreiche Maßnahmen im Bereich des Recruitings um, die zu einer Top-Platzierung in der Wertung beitragen:

Das BRZ informiert in seinen Online-Medien, auf Social Media und auf YouTube umfangreich über Berufsbilder und Arbeitsweisen im BRZ. Dabei kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort und geben einen authentischen Einblick ins Unternehmen.

Das Recruiting-Team punktet durch sein Verständnis für die Erwartungen der Bewerberinnen und Bewerber aber auch die Bedürfnisse der aufnehmenden Fachbereiche.

Eine transparente und wertschätzende Candidate Journey sorgt für zufriedene Bewerberinnen und Bewerber. So wird etwa bereits im ersten Online-Interview die Führungskraft einbezogen.

Das Recruiting-Team des BRZ besticht durch großes Fachwissen zu den eingesetzten Technologien und Aufgaben in den Fachbereichen sowie durch gelebte Diversität – von den Persönlichkeiten, ihrer Herkunft und ihrer Lebensweisen.

Stellenangebote des BRZ richten sich an alle Menschen, die über geeignete Qualifikationen verfügen, somit auch etwa gezielt an Personen mit mehr Berufserfahrung der Generation 50+.

Über Best Recruiters

Die renommierte Studie „Best Recruiters“, jährlich durchgeführt von der Career Institut & Verlag GmbH, analysierte heuer 562 Arbeitgeber in Österreich anhand von 330 Kriterien entlang der gesamten Candidate Journey und bewertete so die Qualität der Recruiting-Leistungen. Weitere Informationen unter https://bestrecruiters.eu/die-studie/.