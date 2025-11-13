  • 13.11.2025, 10:23:07
FPÖ - Schütz: SPÖ verkauft Gesundheitssystem an Großkonzerne

Hausärztliche Versorgung stärken - Abbau von Spitalsbetten stoppen

Wien (OTS) - 

„Mit dem sogenannten Regionalen Strukturplan Gesundheit 2030 leitet die SPÖ Wien den schleichenden Ausverkauf des Gesundheitssystems ein“, warnt die freiheitliche Gesundheitssprecherin im Wiener Gemeinderat LAbg. Angela Schütz. „Anstatt die wohnortnahe Hausarztversorgung zu stärken, öffnet die Stadt Wien privaten Großinvestoren die Tore zur Stadt. Die Folge ist eine zunehmende Konzernisierung des Gesundheitswesens – auf Kosten der Wiener.“
Neben dem Abbau von 800 Spitalsbetten sei der geplante Ausbau von 169 Gesundheitszentren bis 2030 kein Fortschritt, sondern ein massiver Eingriff in die bewährten Strukturen der freien Ärzteschaft: „Damit steht nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt, sondern das Geschäft. Internationale Großkonzerne wittern hier ein lukratives Geschäftsfeld, während das etablierte Gesundheitssystem Stück für Stück ausgehöhlt wird“, kritisiert Schütz.
Laut der Freiheitlichen droht durch diese Entwicklung eine Verschlechterung der Versorgung: „Großanbieter konzentrieren sich auf die profitabelsten Leistungen und lassen jene Behandlungen liegen, die sich wirtschaftlich weniger lohnen. Das Ergebnis: längere Wartezeiten, schlechtere Betreuung und steigende Kosten für die Bevölkerung”, erklärt Schütz abschließend.

