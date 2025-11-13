Einladung: „PFLEGE-GESPRÄCH“: Gemeindebund startet Prozess zur kommunalen Pflegestrategie

Wien (OTS) -

Der Österreichische Gemeindebund lädt am Mittwoch, 19. November 2025 zum ersten kommunalen Pflege-Gespräch ins Haus der Industrie in Wien. Unter dem Leitmotiv „Demografischer Wandel – Vorsorge und Pflege – eine Standortbestimmung“ bildet die Veranstaltung den Auftakt für die Erarbeitung einer kommunalen Pflegestrategie. In weiteren „Pflege-Gesprächen“ im Frühjahr 2026 soll das Positionspapier nach und nach entstehen und schließlich auch dem Gemeindebund-Bundesvorstand als Leitlinie zu diesem Thema vorgelegt werden. In den interaktiven Entstehungsprozess bindet der Gemeindebund Stakeholder aus ganz Österreich ein, versucht aber auch internationale und für Österreich passende Lösungsansätze aufzunehmen.

Programm Teil 1 – Standortbestimmung (Auszug):

Die Veranstaltung bietet einen Überblick über demografische Daten, Herausforderungen und Perspektiven im Bereich Pflege – mit Beiträgen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Praxis und kommunaler Ebene.



Geplant sind vier thematische Blöcke:

Demografie und gesellschaftliche Entwicklung – Wie verändert sich die Altersstruktur, und was bedeutet das für Gemeinden? So pflegt Österreich – Realität, Versorgungslücken und innovative Ansätze aus der Praxis. So finanziert sich die Pflege – Verantwortung, Leistbarkeit und faire Aufteilung der Kosten. Blick nach vorne – Woran forscht die Pflegewissenschaft und worüber denkt die Pflegewirtschaft nach?

Der Gemeindebund hat im Jahr 2019 ein Positionspapier zum Thema Pflege veröffentlicht. Die dynamische Entwicklung im Pflegebereich macht eine umfangreiche Überarbeitung notwendig.

Datum: Mittwoch, 19. November 2025

Veranstaltungsbeginn: 11.00 Uhr (Veranstaltungsende: 14.00 Uhr)

Registrierung: ab 10.00 Uhr

Ort: Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, Urban Saal, 1030 Wien

Format: vor Ort und Online (Live über Teams)

Details zum Programm inkl. Referenten gibt es auf www.gemeindebund.at/termine/pflegeevent-am-19-november-2025/

Akkreditierung & Hybrid:

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme vor Ort oder per Videokonferenz und bitten um Registrierung unter www.reglist24.com/gb-pflege