75 Jahre Spielwarenmesse - Feiern, entdecken, vernetzen!

Nürnberg (OTS) -

Genau 75 Tage vor Messebeginn startet am 13. November im Online-Magazin "Spirit of Play" der Countdown für ein besonderes Jubiläum: 2026 feiert die Spielwarenmesse ihr 75-jähriges Bestehen - und verwandelt vom 27. bis 31. Januar das Nürnberger Messegelände in ein einzigartiges Erlebnisareal für die internationale Toy-Community. Mit zahlreichen Aktionen, interaktiven Angeboten und Raum für persönliche Begegnungen wird die Geburtstagsausgabe zum unverzichtbaren Place to be für die gesamte Branche.

Einmalige Ausgabe

"Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns bei allen Beteiligten für das großartige Miteinander zu bedanken, indem sie 'ihre' Spielwarenmesse in einer ganz besonderen Atmosphäre erleben können", betont Christian Ulrich, Sprecher des Vorstands der Spielwarenmesse eG. Der Auftakt ist erfolgt: Das Online-Magazin "Spirit of Play" erzählt die Erfolgsgeschichte, die als "Deutsche Spielwaren-Fachmesse" 1950 startete, auf lebendige Weise. Täglich liefern Geschichten, Fakten und Hintergrundberichte neue Einblicke in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Spielwarenmesse. Gleichzeitig sind Aussteller sowie Besucherinnen und Besucher eingeladen, ganz persönliche Storys zu teilen - ausgenommen die Jahre 2021 und 2022, in denen die Messe pandemiebedingt nicht vor Ort stattfinden konnte.

Mitten im Geschehen

Während der Veranstaltung sorgen verschiedene Jubiläumsangebote für unvergessliche Momente: Eine Ausstellung mit interaktiven Elementen vor dem zentral gelegenen Eingang Mitte gibt spannende Einblicke in die Historie der Spielwarenmesse und zeigt die wichtigsten Meilensteine auf, wie die rasche Internationalisierung, den Umzug aufs Messegelände oder auch weltweite Produktpremieren. Zur Erfolgsgeschichte zählen ebenso die fortschreitende Digitalisierung sowie der Ausbau des starken Networking-Charakters unter den heutigen Vorständen Florian Hess, Jens Pflüger und Christian Ulrich. Als weiteres Highlight feiern auf dem gesamten Messegelände zahlreiche Aussteller das Jubiläum mit eigenen Aktionen - von interaktiven Spielstationen über musikalische Darbietungen bis hin zu kreativen Foto-Spots wird vieles geboten.

15 Aussteller, die von Anfang dabei sind, werden gebührend geehrt:

EDWIN MIEG oHG TIPP-KICK GmbH, Franz Schneider GmbH & Co. KG, Gebr. Märklin & Cie. GmbH, HABA Sales GmbH & Co. KG Teil der HABA FAMILYGROUP, Heless GmbH, J.A. Huck GmbH & Co KG Metallwarenfabrik, J.G. Schrödel GmbH, Loquai Holzkunst GmbH, Peter Bausch GmbH & Co. KG, Rathgeber GmbH, Ravensburger Verlag GmbH, Sieper Beteiligungs GmbH, Sieper GmbH, Sigikid, H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG, Teddy-Hermann GmbH Hermann Teddy Original

Glanzlichter zum Jubiläum

Die exklusive ToyNight bringt am ersten Messetag alle Aussteller zusammen, während die RedNight am Donnerstagabend mit stimmungsvollen Standpartys den Austausch von Branchenkolleginnen und -kollegen fördert. Ein großes Feuerwerk im Messepark läutet diesen besonderen Abend ein. Auch in der ToyCity Nürnberg wird das Jubiläum der Spielwarenmesse sichtbar sein. Aktuelle Informationen zu allen Events liefern die App sowie die Webseite www.spielwarenmesse.de/de/75-jubilaeum. "Fans" der Messe können dort beispielsweise ihr Foto mit einem Rahmen im exklusiven 75-Jahre-Design versehen und ihre Vorfreude auf die größte Branchenparty des Jahres teilen.

Die Meilensteine der Spielwarenmesse im Überblick 1949 - 2026 finden Sie hier.