Ausbau der B 22 im Bereich Riessberg abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Verkehrssicherheit im Gemeindegebiet von Ybbsitz wurde durch den Ausbau der Landesstraße B 22 im Bereich des Riessbergs wesentlich verbessert. Die Bauarbeiten wurden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mittels Ampelregelung von der Straßenmeisterei Waidhofen an der Ybbs gemeinsam mit lokalen Bauunternehmen durchgeführt. Für die Erdarbeiten war die Firma Anton Pichler verantwortlich, die Asphaltierungsarbeiten wurden von der Firma Porr aus Amstetten ausgeführt. Die Arbeiten begannen Anfang Mai und konnten nun erfolgreich abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten von rund 400.000 Euro wurden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Im Zuge des Projekts wurde die gesamte Straßenkonstruktion der B 22 in diesem Abschnitt erneuert. Die Trasse wurde nach Süden verlegt und verbreitert, um künftig sichere Überholmanöver zu ermöglichen. Für diese Verbreiterung mussten diverse Einfriedungs- und Wurfsteinmauern abgetragen und anschließend neu errichtet werden. Zudem wurde die Straßenentwässerung vollständig erneuert und an den aktuellen Stand der Technik angepasst. Ein im Baulosbereich einmündender Güterweg wurde im Zuge der Bauarbeiten verlegt, und der bestehende Gehweg erhielt eine neue Oberfläche. Die befestigte Fahrbahnbreite beträgt nun durchgehend sieben Meter und entspricht damit den heutigen Verkehrsstandards.

Das Projekt wurde umgesetzt, da die Landesstraße B 22 im Bereich des Riessbergs aufgrund ungünstiger Anlageverhältnisse – unübersichtliche Kurven, Kuppen und eine zu geringe Fahrbahnbreite – sowie des altersbedingt schlechten Fahrbahnzustands nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach. Um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen, beschloss der NÖ Straßendienst daher den Ausbau der B 22 im Abschnitt von Kilometer 25,4 bis Kilometer 25,69.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at