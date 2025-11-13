Mavie Med ist Branchensieger bei Best Recruiters

Wien (OTS) -

Mavie Med verbesserte sich in der aktuellen Best-Recruiters-Studie 2025 gleich um 20 Plätze gegenüber dem Vorjahr und liegt nun auf Platz 30 unter allen 556 bewerteten Unternehmen. In der Branche „Krankenhäuser/(Teil-)Stationäre Einrichtungen" holte Mavie Med den Branchensieg und damit das Best-Recruiters-Gütesiegel in Gold.

Die Studie analysiert jährlich die Recruiting-Qualität der größten Arbeitgeber in Österreich, Deutschland und der Schweiz anhand von über 330 Einzelkriterien – darunter Karriere-Website, Stellenanzeigen, Kommunikation mit Bewerber:innen und Professionalität im gesamten Recruiting-Prozess.

Edith Lachinger, in der Geschäftsführung der Mavie Med Holding unter anderem für Human Resources verantwortlich, freut sich über die beste Platzierung der Unternehmensgruppe seit man sich vor über zehn Jahren für die regelmäßige Teilnahme an der Studie entschied: „Die Auszeichnung zum Branchensieger ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Qualität und Wertschätzung im Recruiting sind kein Zufall, sondern Ergebnis konsequenter Haltung. Unsere Bemühungen tragen auch in der Praxis Früchte: Wir erleben großen Zuspruch der Bewerber:innen und erhalten damit unmittelbares Feedback, menschlich wie wirtschaftlich. Das ist ein wichtiger Gradmesser für ein wachsendes Unternehmen.“

Recruiting mit Wirkung – was Mavie Med besonders macht

Alexandra Forchtner, Leitung strategische HR bei Mavie Med, sieht die Basis des Erfolgs im konsequenten Beziehungsmanagement: „ Das beginnt schon vor der Bewerbung – wir wollen für potenzielle Interessent:innen spürbar, nahbar und erlebbar sein. Unsere Maxime: Jede Bewerbung verdient unsere volle Aufmerksamkeit und einen professionellen, respektvollen und menschlichen Umgang. Wir schauen stark darauf, dass Menschen rasch und unkompliziert zu uns in Beziehung treten können.“ Beispielhaft nennt sie wichtige Weiterentwicklungen der letzten Jahre und lässt Zahlen sprechen:

Schnellbewerbung: die Karriere-Webseiten der Mavie Med Betriebe wurden neu gestaltet und Führungskräfte stehen den Bewerber:innen für Fragen direkt zur Verfügung. Darüber hinaus ist es für Bewerber:innen möglich, sich mit einem Klick zu bewerben. Die ersten drei Quartale 2025 brachten eine Steigerung dieser Bewerbungsart um rund 17 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch die Zahl der Gesamtbewerbungen wuchs in diesem Zeitraum um satte 13 Prozent.

Zielgruppenspezifische Kampagnen: Online und offline – passgenau für medizinische und pflegerische Zielgruppen. Dazu zählten u.a. die Neugestaltung der Personalinserate und der Einsatz von Videos, in denen Führungskräfte bei der Personalsuche sich und ihre Abteilung vorstellen und damit für die Bewerber:innen schon in der Informationsphase ‚greifbar‘ werden.

Effiziente Prozesse: Schnelle Rückmeldungen, Gespräche auf Augenhöhe, transparente Abläufe - damit punktet man bei Bewerber:innen. Ein Bewerber fasst es in einem Online-Kommentar treffend zusammen: „Ein angenehmer Bewerbungsprozess auf Augenhöhe.“

Flexible Arbeitszeitmodelle: 52 Prozent Teilzeitquote sind ein Beleg für gelebte Vereinbarkeit.

Vielfalt als Stärke in einem inklusiven Arbeitsumfeld: 47 Nationalitäten und 63 Prozent Frauenanteil in Führungspositionen.

Die diesjährige Auszeichnung sieht Forchtner als Gemeinschaftserfolg: „Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen in unseren Betrieben, die mit ihrem Engagement und ihrer Expertise bei jedem einzelnen Bewerberkontakt zu diesem großartigen Resultat beigetragen haben.“

Mavie Med

Mavie Med ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, die Privatklinik Graz Ragnitz und die Privatklinik Wörgl in Tirol. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt Mavie Med das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien. Mavie Med ist Teil von Mavie, einer ganzheitlichen Gesundheitsmarke, die Menschen ein Leben lang bei Erhalt und Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt und zur UNIQA Insurance Group AG gehört.