Auszeichnung für familienfreundliche Arbeitgeber 2025

Wien (OTS) -

Im feierlichen Rahmen der Aula der Wissenschaften in Wien wurden österreichische Arbeitgeber für ihr Engagement im Bereich Familienfreundlichkeit ausgezeichnet. Vertreterinnen und Vertreter von 102 Unternehmen, Hochschulen sowie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen nahmen die Zertifikate berufundfamilie, hochschuleundfamilie sowie berufundfamilie für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen entgegen.

Die feierliche Übergabe erfolgte durch Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, die die Bedeutung familienfreundlicher Strukturen in der Arbeitswelt betonte:

„Unsere Unternehmen haben einen bedeutenden Anteil daran, wenn junge Menschen sich zutrauen, eine Familie zu gründen. Denn das geht nur, wenn sich Job und das Familienleben unter einen Hut bringen lassen. Und genau dieses Miteinander brauchen wir, damit unser Land eine Zukunft hat. Das mag dramatisch klingen, aber ohne Kinder keine zukünftigen Fachkräfte. Familie ist dort, wo Menschen aufeinander schauen und Unternehmerinnen und Unternehmer tragen sehr viel dazu bei, dass das auch möglich ist. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an die heute ausgezeichneten Betriebe für ihren Beitrag, jungen Familien Mut zu machen, wieder Kinder zu bekommen und eine Familie zu gründen “, so die Familienministerin.

Familienfreundlichkeit als strategischer Erfolgsfaktor

Die ausgezeichneten Unternehmen haben erfolgreich den Zertifizierungs- bzw. Re-Zertifizierungsprozess durchlaufen. In diesen strukturierten Verfahren werden unter aktiver Beteiligung der Mitarbeitenden bestehende Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf evaluiert und weiterentwickelt.

Eine familienfreundliche Unternehmenskultur ist nicht nur Ausdruck sozialer Verantwortung, sondern auch ein klarer Wettbewerbsvorteil: Sie steigert die Zufriedenheit und Bindung der Beschäftigten, erleichtert den Wiedereinstieg nach der Karenz und erhöht die Attraktivität als Arbeitgeber für qualifizierte Fachkräfte.

Über 800 zertifizierte Unternehmen in Österreich

Mit den neu ausgezeichneten Betrieben wurde bislang mehr als 800 Unternehmen, Hochschulen und Gesundheitseinrichtungen das Gütezeichen berufundfamilie, hochschuleundfamilie oder berufundfamilie für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen verliehen.

Insgesamt profitieren österreichweit über 676.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie rund 247.000 Studierende von familienfreundlichen Rahmenbedingungen in ihren Arbeits- und Studienumfeldern.

Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zu den ausgezeichneten Unternehmen, den Zertifizierungsprozessen sowie Bildmaterial zur Veranstaltung finden Sie unter www.familieundberuf.at