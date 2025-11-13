  • 13.11.2025, 09:43:34
  • /
  • OTS0040

Auszeichnung für familienfreundliche Arbeitgeber 2025

Unternehmen, Hochschulen und Gesundheitseinrichtungen setzen Maßstäbe für Familienfreundlichkeit

Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, überreichte am 12.11.2025 das staatliche Gütezeichen an zertifiziert familienfreundliche Unternehmen, Institutionen und Hochschulen.
Wien (OTS) - 

Im feierlichen Rahmen der Aula der Wissenschaften in Wien wurden österreichische Arbeitgeber für ihr Engagement im Bereich Familienfreundlichkeit ausgezeichnet. Vertreterinnen und Vertreter von 102 Unternehmen, Hochschulen sowie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen nahmen die Zertifikate berufundfamilie, hochschuleundfamilie sowie berufundfamilie für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen entgegen.

Die feierliche Übergabe erfolgte durch Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, die die Bedeutung familienfreundlicher Strukturen in der Arbeitswelt betonte:

„Unsere Unternehmen haben einen bedeutenden Anteil daran, wenn junge Menschen sich zutrauen, eine Familie zu gründen. Denn das geht nur, wenn sich Job und das Familienleben unter einen Hut bringen lassen. Und genau dieses Miteinander brauchen wir, damit unser Land eine Zukunft hat. Das mag dramatisch klingen, aber ohne Kinder keine zukünftigen Fachkräfte. Familie ist dort, wo Menschen aufeinander schauen und Unternehmerinnen und Unternehmer tragen sehr viel dazu bei, dass das auch möglich ist. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an die heute ausgezeichneten Betriebe für ihren Beitrag, jungen Familien Mut zu machen, wieder Kinder zu bekommen und eine Familie zu gründen “, so die Familienministerin.

Familienfreundlichkeit als strategischer Erfolgsfaktor

Die ausgezeichneten Unternehmen haben erfolgreich den Zertifizierungs- bzw. Re-Zertifizierungsprozess durchlaufen. In diesen strukturierten Verfahren werden unter aktiver Beteiligung der Mitarbeitenden bestehende Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf evaluiert und weiterentwickelt.

Eine familienfreundliche Unternehmenskultur ist nicht nur Ausdruck sozialer Verantwortung, sondern auch ein klarer Wettbewerbsvorteil: Sie steigert die Zufriedenheit und Bindung der Beschäftigten, erleichtert den Wiedereinstieg nach der Karenz und erhöht die Attraktivität als Arbeitgeber für qualifizierte Fachkräfte.

Über 800 zertifizierte Unternehmen in Österreich

Mit den neu ausgezeichneten Betrieben wurde bislang mehr als 800 Unternehmen, Hochschulen und Gesundheitseinrichtungen das Gütezeichen berufundfamilie, hochschuleundfamilie oder berufundfamilie für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen verliehen.

Insgesamt profitieren österreichweit über 676.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie rund 247.000 Studierende von familienfreundlichen Rahmenbedingungen in ihren Arbeits- und Studienumfeldern.

Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zu den ausgezeichneten Unternehmen, den Zertifizierungsprozessen sowie Bildmaterial zur Veranstaltung finden Sie unter www.familieundberuf.at

Rückfragen & Kontakt

Familie & Beruf Management GmbH
Mag. Daniela Billner, MA
Telefon: +43676844296640
E-Mail: daniela.billner@familieundberuf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FBM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright