Finanzministerium für exzellente Personalarbeit ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Das Finanzministerium wurde am 12. November im Rahmen der Best Recruiters-Studie mit dem ersten Platz in der Branche Ministerien 2025/26 ausgezeichnet. Entscheidend für die Auszeichnung waren die professionellen und serviceorientierten Bewerbungsprozesse, die durch das Recruiting & Sourcing Center (RSC) umgesetzt werden, sowie der erfolgreiche Ausbau des Employer Brandings die konsequente Weiterentwicklung moderner Recruiting-Standards innerhalb der Finanzverwaltung.

„Diese Auszeichnung zeigt eindrucksvoll, dass wir in der Verwaltung auf gute Personalentwicklung und moderne Bewerbungsprozesse setzen. Denn die Grundlage für den Erfolg von Organisationen und Unternehmen sind exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns, dass unser Engagement in diesem Bereich nun auch offiziell mit dem Goldsiegel als Best Recruiter gewürdigt wurde und sich das Finanzministerium als attraktiver Arbeitgeber positionieren kann. Das ist ein gemeinsamer Erfolg, auf den das gesamte Team stolz sein kann“, so Finanzminister Markus Marterbauer und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl über die Auszeichnung.

Der Bewerbungsprozess im nachgeordneten Bereich wird mit dem RSC als Ansprechpartner erstmals gebündelt. Durch eine eigene Hotline und ein zentrales E-Mail-Postfach werden schnelle Reaktionszeiten ermöglicht, Prozesse verkürzt und der gesamte Aufnahmevorgang wird stärker auf die Bewerberinnen und Bewerber fokussiert.

Auch das im Herbst 2023 ins Leben gerufene Projekt Employer Branding trägt maßgeblich zum Erfolg bei. Mithilfe umfangreicher Personalentwicklungs- und Kommunikationsinitiativen wird das Finanzressort als moderner, attraktiver und sinnstiftender Arbeitgeber für heutige und zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positioniert.

Sektionschefin Angelika Schätz betont die Bedeutung der Auszeichnung und die Werte, die das Recruiting des BMF prägen: „Die Auszeichnung als Best Recruiter 2025/26 bestärkt uns, den erfolgreich eingeschlagenen Weg der Vermittlung einer positiven Candidate-Experience konsequent weiterzugehen und die früher sehr hoheitlich gestalteten Auswahlprozesse entlang unseres Brands als moderne und attraktive Organisation weiterzuentwickeln.“

Die Best-Recruiters-Studie, die größte Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum, wird vom Career Institut & Verlag durchgeführt, dessen Geschichte bis ins Jahr 1989 zurückreicht. Best Recruiters testet jedes Jahr die Recruiting-Performance der über 1.200 größten Arbeitgeber aus Österreich, Deutschland sowie der Schweiz und Liechtenstein anhand eines wissenschaftlichen Kriterienkatalogs.

