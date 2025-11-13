  • 13.11.2025, 09:33:32
Hattmannsdorfer: „Österreich lebt von Leistung, Innovation und Unternehmergeist“

Wirtschaftsminister zeichnet herausragende Persönlichkeiten der österreichischen Wirtschaft aus

Im Rahmen eines Festaktes im Wirtschaftsministerium überreichte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer Ehrenzeichen und Dekrete an herausragende Persönlichkeiten der österreichischen Wirtschaft. Mit diesen Auszeichnungen werden die außergewöhnlichen Verdienste und Leistungen der Geehrten gewürdigt und erhalten eine offizielle Anerkennung durch die Republik Österreich.

„Es ist mir eine große Freude und Ehre, diese Auszeichnungen an Persönlichkeiten zu überreichen, die mit ihrem unternehmerischen Mut, ihrer Innovationskraft und ihrem Einsatz entscheidend zum Erfolg unseres Landes beitragen. Mit dieser Ehrung setzt die Republik ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für jene, die Verantwortung übernehmen, Arbeitsplätze schaffen und Österreichs Wirtschaftskraft tagtäglich stärken. Sie stehen stellvertretend für das, was unseren Standort stark macht: Leistung, Innovation und Unternehmergeist“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Im Detail erhielten:

Das Große Silberne Ehrenzeichen

  • KR Mag. Julius STIGLECHNER, Ehemaliger Geschäftsführer der Julius Stiglechner GmbH

  • Valter TARANZANO, First Senior Vice President of Nidec Corporation, Geschäftsführer der Nidec Global Appliance Austria GmbH

Das Große Ehrenzeichen

  • Dr. Stefan TOMANN, Geschäftsführer der Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.

Das Goldene Ehrenzeichen

  • Ingrid SCHÖPPL-STRITZINGER, Geschäftsführende Gesellschafterin der Stritzinger Import/Export GesmbH

Das silberne Ehrenzeichen

  • Dr. Dagmar GRUBER, Ehemalige Direktorin der Ziviltechniker-kammer für Steiermark und Kärnten

  • Univ.-Prof. Arch. DI András PÁLFFY, Geschäftsführender Gesellschafter der Jabornegg & Palffy ZT-GmbH

  • Arch. DI Christian JABORNEGG, Geschäftsführender Gesellschafter der Jabornegg & Palffy ZT-GmbH

  • Mag. Karl Andreas REIFF, Referent in der Bundessparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Österreich

Das goldene Verdienstzeichen

  • Rudolf KOBZA, Geschäftsführender Gesellschafter der Kobza Media Beratungs GmbH und der m2 Kaffeemanufaktur und Vertriebsges.m.b.H.

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie unter https://flic.kr/s/aHBqjCzE2B

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Presseabteilung

E-Mail: presseabteilung@bmwet.gv.at
Website: https://www.bmwet.gv.at

