Grüne Wien/Pühringer: Volle Solidarität mit den Mitarbeiter:innen der Wiener Suchthilfe

Betriebsrät:innen wehren sich in Richtigstellung gegen Beteuerungen der Stadt Wien – Wien darf Arbeitsmarktförderung für suchtkranke Menschen nicht einstellen

Wien (OTS) - 

Die Wiener Grünen unterstützen die heutige Kundgebung der Betriebsträt:innen des Sucht- und Drogenhilfenetzwerks Wien – Parteivorsitzende Judith Pühringer ist bei der Protestversammlung vor Ort. „Die Kürzungen der Stadtregierung sorgen für Alarmstufe Rot im Sozialbereich und ich kann den Ärger der Betriebsrät:innen und Beschäftigten sehr gut verstehen. Die SPÖ hat den sozialen Kompass verloren, anders sind ihre kurzsichtigen und eiskalten Kürzungen nicht zu erklären“, so Pühringer.

Betriebsrät:innen wehren sich gegen Beteuerungen der Stadt Wien

Die Betriebsrät:innen wehren sich nun gegen die Beteuerungen, wonach sich die Sucht- und Drogenkoordination mit dem AMS Wien auf neue Finanzierungsmodelle geeinigt habe und es daher zu keinen Kürzungen im Behandlungsbereich von Suchtkranken käme – so heißt es in einem Rundschreiben vom 12. November: „Nach Rücksprache mit unseren Geschäftsführungen ist festzuhalten, dass wir eine Rücknahme der Kürzungen nicht bestätigen können.“ Und weiters: „Die bereits mitgeteilten Kürzungen wurden bis dato nicht korrigiert.“ Judith Pühringer: „Die Stadtregierung versucht jetzt, den Menschen Sand in die Augen zu streuen und ihre Kürzungspolitik zu verschleiern. Die Richtigstellung der Betriebsrät:innen der betroffenen Einrichtungen zeichnen aber ein klares Bild eines drohenden Kahlschlags im Sozialbereich.“

SPÖ verspielt Erbe des roten Wiens

Die SPÖ ist gerade dabei, das Erbe des roten Wiens zu zerstören. Wir werden gemeinsam mit den Betriebsrät:innen und Sozialarbeiter:innen dafür kämpfen, dass die Kürzungen zurückgenommen werden“, so Pühringer abschließend.

