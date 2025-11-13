Ein „Wiener Wäldchen“ für die Leopoldstadt: Wien pflanzt neuen Mini-Wald in der Messestraße/Nordportalstraße

Wien (OTS) -

Die Aktion „Wiener Wäldchen“ wächst weiter! Gemeinsam mit fleißigen Schüler*innen wurde nun ein neues Wäldchen in der Messestraße/Nordportalstraße im 2. Bezirk gepflanzt und 150 m2 neues Grün geschaffen.

„Ein gutes Leben in Wien hängt mit vielen öffentlichen Grünflächen zusammen: Mit den Wiener Wäldchen entstehen selbst in dicht bebauten Stadtteilen wertvolle grüne Inseln“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Diese Grünoasen haben eine positive Wirkung auf das Stadtklima, stärken die Artenvielfalt und schaffen neue Erholungsräume für die Menschen in Wien. Es ist großartig zu sehen, wie gut dieses Konzept angenommen wird!“

Der erste „Mini-Wald“ wurde 2022 im 5. Bezirk im Stefan-Weber-Park gepflanzt – mit dem neuen Standort gibt es im gesamten Wiener Stadtgebiet fünfzehn Wiener Wäldchen.

Stadtnatur auf kleiner Fläche

Die „Wiener Wäldchen“ orientieren sich am Konzept der Miyawaki-Wälder: Sie wachsen schnell, sind besonders artenreich und benötigen nur wenig Platz, da sie in etwa die Größe eines Tennisplatzes haben. „Auf kleiner Fläche entsteht durch die dichte Pflanzung in kurzer Zeit ein dynamischer Miniwald, der nicht nur schnell wächst, sondern auch Insekten, Vögeln und anderen Tieren einen neuen Lebensraum bietet“, sagt Forstdirektorin Petra Wagner.

Zusätzlich sind die Mini-Wälder Schattenspender und tragen durch Verdunstungskühlung auch zur Temperaturregulierung bei.

„Neben den über 1.000 Park- und Grünanlagen, die in Wien erheblich zur Biodiversität und zur Klimawandelanpassung in der Stadt beitragen, wird die Grünstruktur und die Artenvielfalt zusätzlich durch die Pflanzung von neuen „Wiener Wäldchen“ im dichten, urbanen Bereich verstärkt. Umso mehr freut es mich, dass die Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner an dem Projekt „Wiener Wäldchen“ maßgeblich beteiligt sind“, so Stadtgartendirektor Karl Hawliczek.

Mit den neuen Pflanzungen steigt die Zahl der „Wiener Wäldchen“ weiter an – ein wichtiger Beitrag für ein klimaresilientes und lebenswertes Wien.

Neues Grün im 2. Bezirk

Das Projekt „Wiener Wäldchen“ wird als Gemeinschaftsprojekt der Magistratsdirektion sowie den Magistratsabteilungen Wiener Stadtgärten, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb und Umweltschutz geführt. In der Messestraße/Nordportalstraße im 2. Bezirk wurde eine Grünfläche mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt – so entsteht hier ein neues Wiener Wäldchen.

„Die Leopoldstadt ist einer der Bezirke mit dem höchsten Grünanteil und das neue Wiener Wäldchen an der Messestraße/Nordportalstraße ergänzt dieses Angebot perfekt. Solche grüne Inseln verbessern das Stadtklima und stärken die Artenvielfalt – ein weiterer wichtiger Beitrag für ein lebenswertes Wien“, sagt Bezirksvorsteher Alexander Nikolai.

Auch diesmal wurden wieder Schüler*innen in die Pflanzaktionen mit eingebunden. Gemeinsam mit Förster*innen und Gärtner*innen der Stadt Wien wurden die Bäumchen gesetzt und gleichzeitig ein direkter Bezug zur Begrünung der Stadt hergestellt.

Alle Infos zu den Wiener Wäldchen: https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/wiener-waeldchen.html

