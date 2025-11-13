„Superreiche in Österreich: So gut sind sie vernetzt“ und „Urwald in Österreich? Welche Wälder gibt es hier wirklich?“

WIEN (OTS) -

Sozioökonom Stephan Pühringer hat die Netzwerke der Superreichen untersucht und nachgezeichnet. Wie weit das Netz auch in Politik und Medien gespannt ist, inwiefern das unsere Demokratie schwächt und wieso wir über eine Vermögensobergrenze sprechen müssen, erzählt er im Gespräch mit Redakteurin und Chefin vom Dienst Lisa Wohlgenannt für MOMENT.AT in dieser rund 12-minütigen Reportage.



Urwald in Österreich. Gibt es das? Wie sieht sowas aus? Welche anderen Arten von Wäldern gibt es, und was bedeuten sie für die Artenvielfalt und Klimakrise? Eine knapp achtminütige Reportage von Lisa Wohlgenannt und Jessica Zekar auf MOMENT.AT.



Von 15. Oktober bis 17. Dezember 2025 zeigt OKTO jeden Mittwochabend insgesamt fünf Dokus, zwei Reportagen und vier Bühnen-Abende von MOMENT.AT. OKTO sendet linear, im Livestream auf www.okto.tv und auf JOYN. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung dauerhaft in der Oktothek auf www.okto.tv verfügbar. MOMENT.AT ist unabhängiger Journalismus mit Haltung, den man auch unterstützen kann: www.moment.at/jetzt.