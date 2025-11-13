  • 13.11.2025, 09:03:06
Pendler müssen Versagen rund um Donaubrücke Mauthausen ausbaden: AK fordert Maßnahmen gegen drohendes Chaos

Seit 15 Jahren kündigt die oö. Landespolitik an, die Donaubrücke bei Mauthausen zu sanieren. Im Sommer 2028 soll die Brücke nun drei Monate lang gesperrt und neu errichtet werden. Obwohl die Politik stets versprochen hat, dass es beim Tausch zu keiner Komplettsperre kommen wird. Ein Verkehrschaos enormen Ausmaßes droht, das vor allem die Pendler:innen massiv treffen wird. Bei einer

am Dienstag, 18. November 2025, um 9:30 Uhr

bei der Donaubrücke Mauthausen
(neben dem Straßenbereich des Brückenkopfes, linkes Donauufer)

Pendler müssen Versagen rund um Donaubrücke Mauthausen ausbaden:
AK fordert Maßnahmen gegen drohendes Chaos

präsentieren wir Ihnen, welche Maßnahmen die Arbeiterkammer vorschlägt und was die Politik machen müsste. Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen der Präsident der AK OÖ, Andreas Stangl, der Präsident der AK NÖ, Markus Wieser, sowie Betriebsrät:innen von betroffenen Firmen zur Verfügung.

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Pendler müssen Versagen rund um Donaubrücke Mauthausen ausbaden: AK fordert Maßnahmen gegen drohendes Chaos

neben dem Straßenbereich des Brückenkopfes, linkes Donauufer

Datum: 18.11.2025, 09:30 Uhr

Ort: Bei der Donaubrücke Mauthausen

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Michael Petermair
Telefon: +43 (0)664 88 28 19 31
E-Mail: michael.petermair@akooe.at
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum.html

