BEST-RECRUITERS-Studie 2025/26: Bundesrechenzentrum zum zweiten Mal Gesamtsieger, Berufserfahrung wird in Österreich zu wenig honoriert

Vor rund 200 HR-Verantwortlichen wurde das Bundesrechenzentrum zu Österreichs BEST RECRUITER 2025/26 gekürt. Das ergibt die aktuelle BEST-RECRUITERS-Studie, die zum 16. Mal die Recruiting-Qualität von über 500 österreichischen Arbeitgebern analysiert. Die Ergebnispräsentation am 12. November im Lorely-Saal in Wien offenbart ein differenziertes Bild:

Berufserfahrung wird im Bewerbungsprozess häufig nicht honoriert und Maßnahmen für die Generation 50+ finden sich trotz Fachkräftemangel selten. Andererseits legen die Arbeitgeber mehr Wert auf Authentizität im Außenauftritt und setzen häufiger auf Testimonials. Authentische Einblicke werden auch verstärkt in Videoform vermittelt. Künstliche Intelligenz wird im Auswahlprozess noch sehr zögerlich eingesetzt.

Unter den rund 200 Gästen befanden sich HR-Verantwortliche, Führungskräfte der größten Arbeitgeber des Landes sowie AMS-Vorstand Dr. Johannes Kopf und BMWET-Generalsekretär Dr. Severin Gruber.

Zentrale Studienergebnisse im Überblick

Verschenktes Potenzial: Erfahrene Bewerber werden häufig übersehen

Unternehmen zeigen sich authentischer für Bewerber, sind aber schwierig zu erreichen

EU-Gehaltstransparenzrichtlinie: Österreich Vorreiter mit Transparenz, aber noch keine Berichte zum Gender Pay Gap

Auswahlprozesse laufen meist noch ohne KI

AMS-Vorstand Dr. Johannes Kopf weist auf die Wichtigkeit von Transparenz im Umgang mit KI hin: „Künstliche Intelligenz kann verantwortungsvoll eingesetzt den Recruiting-Prozess effizienter und fairer machen – aber sie ersetzt nicht das menschliche Urteil. Gerade im Auswahlprozess bleibt der persönliche Kontakt entscheidend. Transparenz darüber, wo KI mitentscheidet, schafft Vertrauen. Klarheit darüber, wo Algorithmen eingesetzt werden, ist entscheidend, um Akzeptanz und Fairness sicherzustellen.“

Die Top-10-Recruiter 2025/26 in Österreich im Überblick

1. Bundesrechenzentrum GmbH | 2. HOFER KG | 3. BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 4. Hays Österreich GmbH | 5. VERBUND AG | 6. Eurest Restaurationsbetriebs-GmbH | 7. BDO Austria GmbH | 8. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 9. Häuser zum Leben | 10. Land Salzburg

Myriam Mokhareghi, Abteilungsleiterin Recruiting beim Bundesrechenzentrum, freut sich über das Ergebnis: „Die BEST-RECRUITERS-Auszeichnung bedeutet uns viel! Sie zeigt, dass unser Einsatz für einen fairen, wertschätzenden und transparenten Bewerbungsprozess wahrgenommen wird. Für uns ist das kein Selbstzweck, sondern ein Zeichen, dass wir Menschen wirklich erreichen. Diese Anerkennung motiviert uns, weiterhin mit Herz, Haltung und Professionalität die besten Talente für das BRZ zu gewinnen.“

BMWET-Generalsekretär Dr. Severin Gruber gratuliert den Studiensiegern zu ihrer Leistung: „Die heute ausgezeichneten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber leisten einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung. Indem sie den demografischen Herausforderungen mit qualitätsvollen Recruiting- und Weiterbildungsinitiativen begegnen, sichern sie die Fachkräftebasis und stärken die Wettbewerbsfähigkeit am Standort Österreich.“

Zugriff auf alle Daten im BEST-RECRUITERS-PORTAL

Im BEST-RECRUITERS-PORTAL haben Arbeitgeber Zugriff auf ihre individuellen Ergebnisse. Nach Registrierung auf https://portal.bestrecruiters.eu kann ein kostenloser Überblick abgerufen werden.

Über BEST RECRUITERS

