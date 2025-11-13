  • 13.11.2025, 09:00:33
  • /
  • OTS0019

Klinik Hietzing: „Room of Risks“ setzt neue Maßstäbe

Stadtrat Hacker und Generaldirektorin Kölldorfer-Leitgeb testen innovatives Schulungskonzept des Wiener Gesundheitsverbundes

Wien (OTS) - 

Mit dem „Room of Risks“ setzt die Klinik Hietzing neue Maßstäbe in der Ausbildung: Der innovative Simulationsraum sensibilisiert Auszubildende für Risiken in der Patient*innen-Sicherheit und macht Sicherheit im Gesundheitswesen unmittelbar erlebbar. Patient*innen-Sicherheit zählt zu den zentralen Aufgaben des Gesundheitssystems – und beginnt oft bei vermeintlich einfachen Fragen: Ist eine Namensverwechslung ausgeschlossen? Wurde das richtige Medikament verabreicht? Stimmen Dosierung und Konzentration? Der „Room of Risks“ zeigt eindrucksvoll, wie theoretisches Wissen praktisch erfahrbar wird und stärkt so das Bewusstsein für Qualität und Sicherheit im klinischen Alltag.

Im Rahmen eines Pressegesprächs stellen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb und Pflegedirektorin Andrea Sailer das Schulungskonzept vor. Anschließend folgt eine Führung durch den Trainingsraum, bei der die Gäste selbst in die Rolle der Lernenden schlüpfen können.

Details zum Pressegespräch:

  • Termin: Montag, 17. November 2025, 10.00 Uhr
  • Ort: Klinik Hietzing, Pavillon 19 (Süd – Hintereingang), 2. Stock Besprechungsraum, anschließend 1. Stock „Room of Risks“; der Weg im Pav. 19 wird ausgeschildert sein.

Um Anmeldung wird gebeten via E-Mail unter presse@gesundheitsverbund.at

Nach Möglichkeit stellen wir einen Parkplatz am Gelände zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt

Wiener Gesundheitsverbund – Klinik Hietzing -
Unternehmenskommunikation
Telefon: +436648580683
E-Mail: mariella.edinger@gesundheitsverbund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright