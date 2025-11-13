Klinik Hietzing: „Room of Risks“ setzt neue Maßstäbe

Wien (OTS) -

Mit dem „Room of Risks“ setzt die Klinik Hietzing neue Maßstäbe in der Ausbildung: Der innovative Simulationsraum sensibilisiert Auszubildende für Risiken in der Patient*innen-Sicherheit und macht Sicherheit im Gesundheitswesen unmittelbar erlebbar. Patient*innen-Sicherheit zählt zu den zentralen Aufgaben des Gesundheitssystems – und beginnt oft bei vermeintlich einfachen Fragen: Ist eine Namensverwechslung ausgeschlossen? Wurde das richtige Medikament verabreicht? Stimmen Dosierung und Konzentration? Der „Room of Risks“ zeigt eindrucksvoll, wie theoretisches Wissen praktisch erfahrbar wird und stärkt so das Bewusstsein für Qualität und Sicherheit im klinischen Alltag.

Im Rahmen eines Pressegesprächs stellen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb und Pflegedirektorin Andrea Sailer das Schulungskonzept vor. Anschließend folgt eine Führung durch den Trainingsraum, bei der die Gäste selbst in die Rolle der Lernenden schlüpfen können.

Details zum Pressegespräch:

Termin: Montag, 17. November 2025, 10.00 Uhr

Ort: Klinik Hietzing, Pavillon 19 (Süd – Hintereingang), 2. Stock Besprechungsraum, anschließend 1. Stock „Room of Risks“; der Weg im Pav. 19 wird ausgeschildert sein.

