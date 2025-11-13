  • 13.11.2025, 08:55:32
15. Niederösterreichischer Archivtag am 14. November

Themenschwerpunkt „Archive und Benutzung“

St. Pölten (OTS) - 

Dem Themenschwerpunkt „Archive und Benutzung“ widmet sich der 15. Niederösterreichische Archivtag, der morgen, Freitag, 14. November, ab 9 Uhr im Panoramasaal der NÖ Hypobank in St. Pölten stattfindet. Veranstaltet von der Abteilung NÖ Landesarchiv und NÖ Landesbibliothek, versteht sich dieser alljährlich im November angesetzte Archivtag als wichtiges Forum der archivfachlichen Weiterbildung und des Austausches.

Gestartet wird mit einem Referat von Daniel Haberler-Maier vom Stadtarchiv Krems und Ulrike Fritsch vom Stadtarchiv Baden unter dem Titel „Wem gehört das Archiv? Wege zum Archivgut zwischen Chance und Auftrag“. Danach überreicht Landesrat Anton Kasser an Andrea Czerny-Riess vom Stadtarchiv Purkersdorf die Medaille für Verdienste um das Archivwesen in Niederösterreich.

Weitere Beiträge kommen von Birgit Bernardini-Schneider vom Stadtarchiv Pressbaum („Was gibt's denn so alles bei euch im Archiv? Das Stadtarchiv Pressbaum und seine Benutzer“) und Wolfgang Bäck vom Stadtarchiv Klosterneuburg („Der Archivbenutzer – Freud' und Leid für das Archiv! Erfahrungen aus der Praxis“). Das abschließende Podiumsgespräch „Archive und Benutzung“ wird von Manfred Car (Gemeindearchiv Brunn am Gebirge), Ulrike Fritsch (Stadtarchiv Baden), Daniel Haberler-Maier (Stadtarchiv Krems) und Thomas Lösch (Stadtarchiv St. Pölten) bestritten.

Nähere Informationen unter 02742/9005-16255 und e-mail post.k2veranstaltungen@noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742-9005-12175
E-Mail: presse@noel.gv.at

