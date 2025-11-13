Industriellenvereinigung strukturiert Bereich Personal, Finanzen und Organisation neu

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) setzt ihre internen Strukturen neu auf: Der bisherige Bereich Personal, Finanzen und Organisation wird neu gegliedert. Künftig wird dieser Bereich in zwei eigenständige Einheiten aufgeteilt: in den Bereich Personal, IT und Organisation, geleitet von Gernot Pagger und in die neu geschaffene Stabstelle Finanzen, welche direkt dem Generalsekretär unterstellt ist und künftig von Oliver Seiter geleitet wird. „Diese Neuaufstellung schafft klare Verantwortlichkeiten, stärkt die organisatorische Handlungsfähigkeit und schafft eine noch stärkere Fokussierung auf die zentralen Themen Digitalisierung, Personalentwicklung und strategisches Finanzmanagement“, betont Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär.

Gernot Pagger leitet künftig den Bereich Personal, IT und Organisation

Mit Gernot Pagger übernimmt ein erfahrener Experte die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Personal, IT und Organisation. Der gebürtige Steirer studierte Volkswirtschaft an der Universität Graz und war zunächst in der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft tätig. Über zwei Jahrzehnte arbeitete Pagger für die IV Steiermark – zunächst als Referent für Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik, ab 2014 als Geschäftsführer der IV-Landesgruppe. Danach wechselte er in die Privatwirtschaft und war für den Aufbau des Bereichs Public Affairs Management bei der Neuroth-Gruppe verantwortlich. „Mit Gernot Pagger gewinnen wir eine Persönlichkeit, die unter anderem langjährige Erfahrung in der Organisationsentwicklung und Digitalisierung einbringt“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Oliver Seiter übernimmt Leitung der Stabstelle Finanzen

Die neu geschaffene Stabstelle Finanzen im Generalsekretariat wird künftig von Oliver Seiter geleitet. Der 1989 geborene Absolvent der Theresianischen Militärakademie, studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU Wien mit Schwerpunkt Unternehmensführung und Controlling sowie Riskmanagement and Corporate Security an der FH Campus Wien. Nach seiner Tätigkeit als Großbetriebsprüfer im Bundesministerium für Finanzen ist er seit 2018 als Experte für Steuerpolitik in der Industriellenvereinigung tätig und übernimmt nun die Finanzagenden. „Mit Oliver Seiter übernimmt ein ausgewiesener Finanz- und Steuerexperte Verantwortung, der strategisches Denken mit einem hohen Maß an Verlässlichkeit und analytischer Stärke verbindet“, so Neumayer.

Dank an Andreas Prenner

Nach über zwei Jahrzehnten hoch engagierter und erfolgreicher Tätigkeit wird der bisherige Bereichsleiter für Personal, Finanzen und Organisation Andreas Prenner Anfang kommenden Jahres die Industriellenvereinigung verlassen. In seiner langjährigen Verantwortung hat er die Finanzgebarung der IV nachhaltig abgesichert und ein starkes Fundament für die Zukunft geschaffen sowie die Personalstruktur innerhalb der IV zukunftsfähig gesichert. „Wir danken ihm herzlich für seine langjährige Verbundenheit und die exzellente Arbeit für die IV“, so Generalsekretär Neumayer.