Mit jedem Paket Gutes tun: Weihnachtsaktion von CARE Österreich und Österreichischer Post geht in die zweite Runde

Wien (OTS) -

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr startet die gemeinsame Weihnachtsaktion von CARE Österreich und der Österreichischen Post AG heuer in die zweite Runde. Unter dem Motto „Gemeinsam mehr zusammenbringen“ sind in allen Postfilialen österreichweit speziell gestaltete Paketboxen mit CARE-Logo erhältlich. Damit können Kundinnen und Kunden doppelt Gutes zu tun: Für jede verkaufte Paketverpackung spendet die Österreichische Post 50 Cent an die Nothilfe von CARE Österreich – und unterstützt damit Menschen weltweit, die von Krisen, Hunger und Armut betroffen sind.

„Die Österreichische Post übernimmt Verantwortung – für ihre Kundinnen und Kunden, für die Umwelt und für Menschen in Not. Deshalb setzen wir auch heuer gemeinsam mit CARE Österreich ein starkes Zeichen der Solidarität. Von November bis Dezember bieten wir daher in allen Postfilialen speziell gestaltete Paketboxen mit CARE-Logo an. Für jede verkaufte Verpackung spenden wir 50 Cent an CARE. So tragen wir gemeinsam dazu bei, dass Weihnachtspakete nicht nur Freude, sondern auch Hoffnung und Hilfe schenken“, sagt Walter Oblin, Generaldirektor Österreichische Post AG.

Insgesamt stehen 20.000 CARE x Post-Pakete in der Größe Medium zum Preis von 4,99 Euro in allen österreichischen Postfilialen zur Verfügung. Die Spenden aus der Kooperation fließen direkt in die Nothilfeprogramme von CARE, die weltweit schnelle Unterstützung für Frauen, Kinder und Familien in Krisenregionen leisten: etwa mit sauberem Wasser, Nahrungsmitteln, Notunterkünften und medizinischer Versorgung.

Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich, betont: „Gemeinsam mehr zusammenbringen – dieses Motto ist aktueller denn je. Wir freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit mit der Österreichischen Post in diesem Jahr weitergeht. So haben Menschen in ganz Österreich wieder die Möglichkeit, mit ihrem Weihnachtsgeschenk Armut zu lindern, Hoffnung zu schenken und Familien in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Jeder Beitrag, der durch den Kauf eines CARE x Post-Pakets gespendet wird, hilft uns, dort rasch tätig zu werden, wo die Not am größten ist.“

CARE Österreich bedankt sich auch herzlich bei der Agentur Wien Nord Serviceplan , die das Paketdesign pro bono entworfen hat.