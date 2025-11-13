Ein besonderer Moment im Landesklinikum Amstetten: Hochzeit auf der Palliativstation

St. Pölten (OTS) -

Reinhard Tauscher, der an einer Krebserkrankung leidet, und seine langjährige Lebensgefährtin Carmen Antonijevic gaben sich das Ja-Wort – direkt auf der Palliativstation des Klinikums. Die beiden sind seit 15 Jahren ein Paar und haben sich nun in einem berührenden Moment das Eheversprechen gegeben.

Möglich wurde die Trauung durch das engagierte mobile Palliativteam des Klinikums, das gemeinsam mit der Krankenhausleitung die Organisation übernahm. Vom Standesbeamten über eine liebevoll gestaltete Hochzeitstorte bis hin zu Blumen und einem Glas Sekt – alles wurde vorbereitet, um dem Paar eine würdevolle und festliche Zeremonie zu ermöglichen.

Als Trauzeuginnen begleiteten auf Wunsch des Paares die leitende Diätologin Andrea Waser sowie DGKP Nina Kreimer vom mobilen Palliativteam den besonderen Tag.

„Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Patientinnen und Patienten nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich zu begleiten – dazu gehört auch, Herzenswünsche zu erfüllen“, betont OÄ Dr. Elisabeth Mock vom Landesklinikum Amstetten.

Die Hochzeit auf der Palliativstation zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Mitmenschlichkeit und individuelle Betreuung in der modernen Medizin sind – und dass besondere Momente auch in schwierigen Zeiten möglich gemacht werden können.