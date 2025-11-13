  • 13.11.2025, 07:30:33
Rethinking Marketing

Warum Marketing für KMU heute unverzichtbar ist

Wien (OTS) - 

Im exklusiven Gespräch mit Wolfgang Merkle, Autor des Buches Rethinking Marketing, spricht Otto Koller, Herausgeber des MedienManagers, über die neue Sinnfrage im Marketing kleiner und mittlerer Unternehmen.
Wie verändert sich die Rolle des Marketings in Zeiten digitaler Umbrüche, Fachkräftemangel und KI-getriebener Kommunikation? Warum ist es heute wichtiger denn je, Marketing nicht als Kostenstelle, sondern als strategische Denkkraft im Unternehmen zu verstehen?

Das Interview beleuchtet praxisnah,

  • warum sich KMU aktiv mit modernen Marketingkonzepten auseinandersetzen sollten,
  • wie sie ihre Marke klar positionieren können,
  • und welche Denkfehler viele Betriebe in ihrer Kommunikation noch machen.

Ein inspirierendes Gespräch für alle, die Marketing neu denken wollen – jenseits von Kampagnen und kurzfristigen Reichweiten.

Hier gesamtes Video ansehen

