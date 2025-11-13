  • 13.11.2025, 07:00:32
  • /
  • OTS0004

Hereinspaziert: Hochschule Campus Wien lädt zum Open House am 21. November

Wien (OTS) - 

Wer noch auf der Suche nach dem passenden Studium ist, wird beim Open House der Hochschule Campus Wien fündig: Am 21. November öffnet Österreichs größte Fachhochschule ihre Türen und präsentiert ihre rund 70 Studienprogramme.

Besucher*innen erwartet ein abwechslungsreicher Tag mit Vorträgen, interaktiven Stationen, Schnuppervorlesungen und vielen persönlichen Gesprächen. „Wir wollen zeigen, wie vielfältig, praxisnah und zukunftsorientiert Studieren an der Hochschule Campus Wien ist“, sagt Rektor Heimo Sandtner. „Das Open House ist die perfekte Gelegenheit, mit Lehrenden, Forschenden Studierenden und Absolvent*innen ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, welches Studium das richtige ist.“

Das International Office berät zu Auslandsaufenthalten, die Abteilung Gender & Diversity Management zu barrierefreiem Studieren und die Campus Wien Academy zu vielfältigen Weiterbildungsangeboten. Das extern betriebene Studierendenwohnhaus Lumis Living stellt attraktive Wohnmöglichkeiten direkt am Campus vor.

In Führungen können Studieninteressierte die moderne Infrastruktur der Hochschule Campus Wien erkunden – darunter ein 3D-Labor, eine Werkstatt und ein voll funktionsfähiger Operationssaal.

Open House der Hochschule Campus Wien

> Freitag, 21. November 2025, 9.00-19.00 Uhr

> Favoritenstraße 222, 226 und 232, 1100 Wien

> Programm: https://hcw.lineupr.com/open-house

Programmhighlights:

  • Sieben Departments an einem Ort: Im Festsaal beantworten Studierende und Lehrende Fragen rund ums Traumstudium.

  • Meet & Greet mit Rektor Heimo Sandtner

  • Action Point Gesundheits- und Krankenpflege: Hygiene hautnah erleben – Besucher*innen dürfen selbst aktiv werden.

  • Schnupperlehrveranstaltungen: Das Bachelorstudium Orthoptik zeigt, wie Kontaktlinsen angepasst werden; im Department Bauen und Gestalten geht es um nachhaltige Bauweisen in Zeiten von Digitalisierung und Klimawandel.

  • Forschung erleben: Der Fachbereich Verpackungs- und Ressourcenmanagement öffnet seine Labore und präsentiert aktuelle Projekte.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.hcw.ac.at/pressroom

Rückfragen & Kontakt

Hochschule Campus Wien
Silvia Haselhuhn, MA, MSc
Teamleiterin Public Relations
Telefon: +43 1 606 68 77 6441
E-Mail: silvia.haselhuhn@hcw.ac.at
Website: www.hcw.ac.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FHC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright