Terminaviso: Verleihung der Vienna Business Awards

SWV WIEN vergibt Preise an Unternehmer:innen in fünf Kategorien

Wien (OTS) - 

Der Vienna Business Award 2025, gesponsert vom SWV WIEN, zeichnet außergewöhnliche Unternehmer:innen in fünf Kategorien aus: Ein-Personen-Unternehmen, Jungunternehmer:innen, von Frauen geführte Unternehmen, Innovation/Nachhaltigkeit und Creative.

Mit jeweils 1.000 Euro Preisgeld würdigt dieser Award nicht nur unternehmerische Spitzenleistungen, sondern setzt ein starkes Zeichen für die Zukunftskraft unserer Stadt.

Der SWV WIEN lädt Medienvertreter herzlich zur Verleihung am 18. November 2025, um 18.30 Uhr in die Hollerei Galerie, Hollergasse 9, 1150 Wien, ein.

Anmeldungen bitte an presse@swv.org

Verleihung des Vienna Business Award

Datum: 18.11.2025, 18:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Hollerei Galerie
Hollergasse 9
1150 Wien
Österreich

URL: https://www.swv.wien/vienna-business-award-2025/

Rückfragen & Kontakt

SWV WIEN
Telefon: 0664/23 23 537
E-Mail: presse@swv.org

