Terminaviso: Verleihung der Vienna Business Awards

Der Vienna Business Award 2025, gesponsert vom SWV WIEN, zeichnet außergewöhnliche Unternehmer:innen in fünf Kategorien aus: Ein-Personen-Unternehmen, Jungunternehmer:innen, von Frauen geführte Unternehmen, Innovation/Nachhaltigkeit und Creative.

Mit jeweils 1.000 Euro Preisgeld würdigt dieser Award nicht nur unternehmerische Spitzenleistungen, sondern setzt ein starkes Zeichen für die Zukunftskraft unserer Stadt.

Der SWV WIEN lädt Medienvertreter herzlich zur Verleihung am 18. November 2025, um 18.30 Uhr in die Hollerei Galerie, Hollergasse 9, 1150 Wien, ein.

Anmeldungen bitte an presse@swv.org

Verleihung des Vienna Business Award

Datum: 18.11.2025, 18:30 Uhr

Ort: Hollerei Galerie

Hollergasse 9

1150 Wien

Österreich

URL: https://www.swv.wien/vienna-business-award-2025/