Terminaviso: Verleihung der Vienna Business Awards
SWV WIEN vergibt Preise an Unternehmer:innen in fünf Kategorien
Der Vienna Business Award 2025, gesponsert vom SWV WIEN, zeichnet außergewöhnliche Unternehmer:innen in fünf Kategorien aus: Ein-Personen-Unternehmen, Jungunternehmer:innen, von Frauen geführte Unternehmen, Innovation/Nachhaltigkeit und Creative.
Mit jeweils 1.000 Euro Preisgeld würdigt dieser Award nicht nur unternehmerische Spitzenleistungen, sondern setzt ein starkes Zeichen für die Zukunftskraft unserer Stadt.
Der SWV WIEN lädt Medienvertreter herzlich zur Verleihung am 18. November 2025, um 18.30 Uhr in die Hollerei Galerie, Hollergasse 9, 1150 Wien, ein.
Anmeldungen bitte an presse@swv.org
Verleihung des Vienna Business Award
Datum: 18.11.2025, 18:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Hollerei Galerie
Hollergasse 9
1150 Wien
Österreich
URL: https://www.swv.wien/vienna-business-award-2025/
Rückfragen & Kontakt
SWV WIEN
Telefon: 0664/23 23 537
E-Mail: presse@swv.org
