Legal Tech Konferenz: LexisNexis Österreich zeigt die neue Recherche-Komponente in Lexis+ AI

Bei der ganztägigen Legal Tech Konferenz im Wiener Park Hyatt Hotel versammelten sich Jurist:innen, Justiz und Behördenvertreter:innen, um die Potenziale und Anwendungsmöglichkeiten künstlicher Intelligenz zu diskutieren.

Ein Eckpunkt war die Frage, wie man die Fragmentierung der verschiedenen AI-Tools mittels Vernetzung überbrücken kann. LexisNexis Österreich, ein führender Informationsanbieter, präsentierte dafür Lexis+ AI, eine umfassende Lösung die Rechtsrecherche, Legal AI und General AI in einer Plattform vereinen wird. Lexis+, die neue, direkt in Lexis+ AI integrierte Recherchekomponente, ist bereits verfügbar und wurde auf der Konferenz demonstriert.

Das Ziel von Lexis+ ist ein nahtloser Recherche-Workflow ohne Medienbrüche oder Copy-Paste. Lexis+ bringt drei zentrale Vorteile:

Mit Lexis+ ist die Rechtsrecherche nun nahtlos in Lexis+ AI integriert. Lexis+ AI vereint damit Legal AI und Rechtsrecherche in einer Plattform und bietet damit einen durchgehenden Workflow. “Wir bringen Harmonie ins Tool-Orchester, und Sie sind der Dirigent!”, so Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich. Lexis+ bietet eine verbesserte Suchtechnologie, die voraus denkt und eine gruppierte Literatur-Zusammenstellung erstellt, die viele Recherchefragen bereits vorwegnimmt – das spart Zeit und hilft, schneller zur Antwort zu finden. Nutzer:innen finden alle Treffer per smarter Navigation überall und jederzeit mit einem Klick wieder; farbliche Markierungen zeigen genau, wo die Suchbegriffe im Dokument vorkommen, liefern auf Wunsch eine Vorschau und bieten einen Direktlink zur gewählten Textpassage.

Die gewohnten und bewährten Fachinhalte von LexisNexis als auch der Lizenzpartner sind vollumfänglich auf Lexis+ abrufbar. Lexis+ ist ab sofort verfügbar, und ein Umstieg vom Vorgängerprodukt Lexis 360® auf die neue Version ist demnächst möglich.

Hunderte österreichische Unternehmen sowie Rechts- und Steuerberatungskanzleien arbeiten bereits mit der Plattform Lexis+ AI, die innerhalb einer einzelnen Plattform neben fortschrittlichen AI-Funktionalitäten nun auch auf Recherche zugreifen können.