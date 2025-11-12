China National Nuclear Corporation (CNNC) auf der World Nuclear Exhibition 2025 in Paris (VIDEO)

Peking, China (OTS) -

Vom 4. bis 6. November (Ortszeit) fand die World Nuclear Exhibition in Paris, Frankreich, statt. CNNC präsentierte ihre umfassende Leistungsfähigkeit entlang der gesamten Industriekette und zeigte ihre Offenheit, Entwicklungschancen gemeinsam zu nutzen.

Bei der während eines Workshops mit dem Titel "Von der Vision bis zur Lieferung: Kernenergie-Lösungen der CNNC" stellten Vertreter von CNNC integrierte Kernenergiesysteme, ihre herausragenden Kompetenzen in der Auslegung und im Bau von Kernkraftwerken sowie innovative Praxisbeispiele zur umfassenden Nutzung der Kernenergie vor. An der Präsentation nahmen über 200 Fachleute und Experten teil. Der Generaldirektor der World Nuclear Association, Sama Bilbao y León, lobte die CNNC für ihre weltweit führenden Fähigkeiten in Projektabwicklung und Betrieb, die sie beim Bau des Kernkraftwerks "Hualong One" unter Beweis gestellt hat.

Während des thematischen Runden Tisches auf der Messe erklärten Vertreter der CNNC, dass die chinesische Nukleartechnologie den Wandel vom Mitläufer zum Vorreiter vollzogen habe und die Entwicklung der Fusionsenergie derzeit durch nationale Strategien und eine enge Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschung und Hochschulen systematisch vorangetrieben werde. Der standardisierte und vollständig digitalisierte Bau von Kernkraftwerken trage dabei als "chinesische Lösung" maßgeblich zur globalen Entwicklung der Kernenergie bei.

Am Messestand präsentierte CNNC ein umfassendes Darstellung des diversifizierten Spektrums an Nukleartechnik des Unternehmens, darunter die Reaktortypen "Hualong One", "Linglong One" sowie den Hochtemperatur-Gasreaktor. Zudem wurden Technologien zur Brennelementherstellung und zur Behandlung radioaktiver Abfälle gezeigt. Während der Ausstellung führte CNNC Gespräche mit der Électricité de France (EDF), Westinghouse Electric Corporation und Framatome - dabei wurde ein breiter Konsens über zukünftige Kooperationen erzielt.

Die CNNC ist das einzige Unternehmen in China, dessen Geschäftsbereiche die gesamte nukleartechnische Industriekette abdecken. Mit der gesamten installierten Leistung ihrer in Betrieb befindlichen und im Bau befindlichen Kernkraftwerke belegt CNNC weltweit den zweiten Platz. Zuvor hatte CNNC bereits zwölf nukleare Forschungseinrichtungen für die internationale Zusammenarbeit geöffnet. Zukünftig wird CNNC bestrebt sein, die Ergebnisse praxisorientierter Kooperationen weiter voranzubringen. Wie Xin Feng, stellvertretender Generaldirektor der CNNC, in der thematischen Präsentation betonte, steht die Welt angesichts der gemeinsamen Herausforderungen der Energiewende und des Klimawandels vor der Notwendigkeit enger Zusammenarbeit. CNNC sei bereit, gemeinsam mit Partnern aus aller Welt Innovation und Kooperation zu vertiefen, um eine sicherere, effizientere und nachhaltigere Energiezukunft zu gestalten.