- 12.11.2025, 15:29:33
WKNÖ-Präsidium setzt Anpassung der Funktionärsentschädigungen aus
WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker: „Setzen damit ein Zeichen, um das Vertrauen in unsere Organisation zu stärken.“
Das Präsidium der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) setzt die Anpassungen der Funktionsentschädigungen der Mitglieder des WKNÖ-Präsidiums bis zum Vorliegen des Prüfungsergebnisses des Rechnungshofes aus.
„Die Mitglieder des WKNÖ-Präsidiums haben sich gemeinsam auf dieses Vorgehen geeinigt“, so Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker und betont: „Eine qualifizierte Interessenvertetung für alle Unternehmen muss etwas wert sein, und diese Bewertung wird jetzt von einer unabhängigen Institution festgelegt werden.“
