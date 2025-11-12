WKNÖ-Präsidium setzt Anpassung der Funktionärsentschädigungen aus

St. Pölten (OTS) -

Das Präsidium der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) setzt die Anpassungen der Funktionsentschädigungen der Mitglieder des WKNÖ-Präsidiums bis zum Vorliegen des Prüfungsergebnisses des Rechnungshofes aus.

„Die Mitglieder des WKNÖ-Präsidiums haben sich gemeinsam auf dieses Vorgehen geeinigt“, so Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker und betont: „Eine qualifizierte Interessenvertetung für alle Unternehmen muss etwas wert sein, und diese Bewertung wird jetzt von einer unabhängigen Institution festgelegt werden.“