Wien: Experten schlagen Kahlschlag in orthopädischen Fachkliniken vor

Wien (OTS) -

Seitens des Magistrats der Stadt Wien wurde den Vinzenz Kliniken Wien heute, Mittwoch, der Entwurf des Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) 2030, übermittelt.

Darin ist eine drastische Reduktion der Planbetten in den beiden orthopädischen Fachkliniken um knapp 50% vorgesehen. Betroffen wären das Orthopädische Spital Speising im 13. Wiener Gemeindebezirk, sowie das Herz-Jesu Krankenhaus in Wien-Landstraße. Gemeinsam versorgen diese beiden Kliniken jeden zweiten orthopädischen Patient*in in Wien.

„Angesichts der unbestritten hohen Qualität, Effizienz und des hervorragenden Rufs unserer Fachkliniken sind wir von diesen Ankündigungen irritiert und auch persönlich sehr betroffen“, kommentiert Mag. David Pötz, Geschäftsführer der Vinzenz Kliniken Wien, zu denen neben den genannten Orthopädie-Kliniken noch drei weitere Ordensspitäler in Wien zählen.

„Diese sehr erhebliche Reduktion der Bettenanzahl würde gerade in jenem medizinischen Fachbereich, in dem es ohnedies aufgrund des hohen Bedarfs und der demografischen Entwicklung lange Wartezeiten gibt, eine massive Verschlechterung bedeuten“, so Pötz weiter.

Wir unterstützen das Vorhaben von Stadtrat Peter Hacker, die Wartezeiten insgesamt zu verbessern. Dazu sind wir in einer konkreten Initiative mit den städtischen Spitälern unter dem Titel „Allianz für Wien“. Die von den Experten vorgeschlagene Bettenkürzung würde die Zielsetzung, OP-Wartezeiten zu senken, praktisch verunmöglichen“.

„Wir sind jedoch zuversichtlich, gemeinsam mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker eine gute Lösung für die Wiener Patientinnen und Patienten zu finden. Dafür bleibt noch ein geringes Zeitfenster bis zur Beschlussfassung in der Zielsteuerungskommission“.