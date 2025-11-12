IV: Bevölkerungsprognose zeigt erneut Handlungsbedarf im Pensionssystem

Wien (OTS) -

Für die Industriellenvereinigung (IV) sind die heute veröffentlichten Daten der Statistik Austria einmal mehr ein Weckruf, das Pensionssystem in Österreich tiefgreifend zu reformieren. „Wir müssen die Realität einer immer älter werdenden Bevölkerung endlich zur Kenntnis nehmen und darauf reagieren, indem wir das Pensionssystem zukunftsfit und generationengerecht gestalten“, erklärt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Die Generation 65+ wird entsprechend der Bevölkerungsprognose zahlen- und anteilsmäßig stark an Gewicht gewinnen, die Zahl der Erwerbspersonen geht zurück.

„Der Handlungsbedarf ist jetzt gegeben“, appelliert Neumayer. „Wir brauchen eine schrittweise Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters, um die finanzielle Basis des Systems langfristig zu sichern. Gleichzeitig müssen Frühpensionen gesetzlich eingeschränkt werden, damit der tatsächliche Pensionsantritt dem gesetzlichen Alter auch tatsächlich näherkommt. Entscheidend ist, dass wir rasch handeln und der weiteren Überlastung des Systems entgegensteuern. Ein gerechtes Pensionssystem bedeutet, Verantwortung gegenüber der jungen Generation zu übernehmen, und nicht die Last immer noch weiter in die Zukunft zu verschieben.“

Um das Pensionssystem zukünftig nachhaltiger zu gestalten, schlägt die Industriellenvereinigung zudem die Schaffung eines gesetzlichen Pensionsmechanismus vor: Zur Abbildung von Veränderungen in der Lebenserwartung beim gesetzlichen Antrittsalter oder bei der Pensionshöhe bzw. in einem Mischsystem. Zwei Drittel der OECD-Staaten haben bereits ein Nachhaltigkeitssystem implementiert.