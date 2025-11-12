  • 12.11.2025, 14:36:33
  • /
  • OTS0144

Grüne mobilisieren gegen Bahn-Infrastruktur-Sperren in Niederösterreich

Grüne Verkehrssprecher:innen aus Bund und Land, Elisabeth Götze und Georg Ecker, fordern zur Rücknahme der Sparmaßnahme auf

Wien (OTS) - 

„Die SPÖ spart bei der Bahn, und die Pendlerinnen und Pendler müssen darunter leiden“, sagt die Verkehrssprecherin der Grünen, Elisabeth Götze. Denn die Sparmaßnahmen führen dazu, dass die ÖBB Infra ab dem Fahrplanwechsel Streckensperren zu Hauptverkehrszeiten plant. „Das hat massive Auswirkungen auf die Pendlerinnen und Pendler“, hält Götze fest.

„Durch die geplanten Sperren werden Zugreisende auf verschiedenen wichtigen Pendel-Strecken in Niederösterreich, darunter etwa die Nordwestbahn, Laaer Ostbahn oder Puchberger Bahn, auch zu den Hauptzeiten auf Schienenersatzverkehr umsteigen müssen“, erläutert LAbg. Georg Ecker. So seien manche geplante Wartungsfenster in die Zeit von 14 bis 20 Uhr gelegt worden, eine Zeit, in der sich fast alle Pendelnden auf den Weg nach Hause machen. „Neben den Einsparungen beim Infrastrukturausbau ist das ein weiterer Rückschlag für die ohnehin schon leidgeplagten Pendlerinnen und Pendler in Niederösterreich“, sagt Ecker.

Die Grünen fordern daher den zuständigen SPÖ-Minister Hanke auf, die Sparmaßnahmen zurückzunehmen und die Streckensperren, die für Instandhaltungsarbeiten grundsätzlich notwendig sind, zu Nachtzeiten oder Tagesrandzeiten zu planen. „Instandhaltung ist auch uns wichtig, da sie die Zuverlässigkeit erhöht. Allerdings muss das wie bisher so passieren, dass nicht tausende Pendlerinnen und Pendler dadurch jedes Monat Nachteile erfahren“, sagt Götze. Die Abgeordnete zum Nationalrat hat bereits Gespräche mit der ÖBB aufgenommen und hofft auf ein Einlenken: „Ich bin zuversichtlich, dass unser Druck bewirkt, dass zumindest zu den wichtigsten Pendel-Zeiten keine Streckensperren durchgeführt werden.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright