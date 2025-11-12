Autor nach 30 Jahren aus türkischer Haft entlassen

Wien (OTS) -

Im Gefängnis hat der vielfach ausgezeichnete kurdische Lyriker İlhan Sami Çomak Lyriker zehn Gedichtbände verfasst. Anlässlich der Buch Wien ist er auf Einladung des Österreichischen PEN-Clubs in Wien und spricht über sein Leben und darüber, wie er im Gefängnis zu schreiben begann. „Nur so ließ sich atmen und Ungerechtigkeit ertragen“, schreibt er. Der erste Lyrikband in deutscher Übersetzung, „Bring mich fort aus dieser Stille“, edition pen, Löcker Verlag, wird präsentiert.

BUCH WIEN

Donnerstag, 13. November

12.30 - 12.55 Uhr

DER STANDARD-Bühne

https://www.buchwien.at/programm/bring-mich-fort-aus-dieser-stille-2/

ABENDVERANSTALTUNG

Alte Schmiede

Donnerstag, 13. November

19:00 Uhr

İlhan Sami Çomak

Buchpräsentation / Zweisprachige Veranstaltung türkisch/deutsch

https://alte-schmiede.at/alte-schmiede/recital-3/iwriters-in-prison-day-buch-wieni-ilhan-sami-comak