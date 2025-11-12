  • 12.11.2025, 14:14:33
Autor nach 30 Jahren aus türkischer Haft entlassen

İlhan Sami Çomak bei der Buch Wien 2025

Im Gefängnis hat der vielfach ausgezeichnete kurdische Lyriker İlhan Sami Çomak Lyriker zehn Gedichtbände verfasst. Anlässlich der Buch Wien ist er auf Einladung des Österreichischen PEN-Clubs in Wien und spricht über sein Leben und darüber, wie er im Gefängnis zu schreiben begann. „Nur so ließ sich atmen und Ungerechtigkeit ertragen“, schreibt er. Der erste Lyrikband in deutscher Übersetzung, „Bring mich fort aus dieser Stille“, edition pen, Löcker Verlag, wird präsentiert.

BUCH WIEN
Donnerstag, 13. November
12.30 - 12.55 Uhr
DER STANDARD-Bühne
https://www.buchwien.at/programm/bring-mich-fort-aus-dieser-stille-2/

ABENDVERANSTALTUNG
Alte Schmiede
Donnerstag, 13. November
19:00 Uhr
İlhan Sami Çomak
Buchpräsentation / Zweisprachige Veranstaltung türkisch/deutsch
https://alte-schmiede.at/alte-schmiede/recital-3/iwriters-in-prison-day-buch-wieni-ilhan-sami-comak

