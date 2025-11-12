  • 12.11.2025, 13:00:03
  • /
  • OTS0129

FPÖ – Wurm: „Regierung muss Widerstand gegen WHO-Tabakrahmenübereinkommen leisten – Todesstoß für Trafikanten verhindern!“

„Freiheit der Bürger und Existenz unserer Trafiken dürfen nicht weiter unter die Räder des EU- und WHO-Bürokratieapparats geraten“

Wien (OTS) - 

Scharfe Kritik übte heute FPÖ-Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm an den Plänen von EU und WHO im Zusammenhang mit dem Tabakrahmenübereinkommen (FCTC). Die vorgesehenen Einschränkungen – bis hin zu einem möglichen Verbot von Zigarettenfiltern und einer massiven Reduktion der Verkaufsstellen – seien „ein weiterer Schritt in Richtung Bevormundung der Bürger“ und stellten eine „direkte Existenzbedrohung“ für die heimischen Trafikanten dar. „Mehr als fünfzig Prozent dieses Berufsstands machen vorzugsberechtigte Behinderte aus. Eine Umsetzung dieser Pläne wäre daher ein Angriff auf Menschen mit Behinderung und ihre Familien, denen man so einfach die Erwerbsmöglichkeit entziehen würde“, betonte der freiheitliche Konsumentenschutzsprecher.

„Was hier unter dem Deckmantel der Gesundheits- und Umweltpolitik läuft, ist in Wahrheit ein massiver Eingriff in die individuelle Freiheit und ein weiterer Anschlag auf unsere Trafikanten, die ohnehin schon unter immer strengeren Auflagen leiden. Wenn der Staat ihnen nun auch noch ihre wirtschaftliche Grundlage entzieht, ist das der Todesstoß für ein traditionsreiches Berufsfeld und ein weiterer Akt gegen die Selbstbestimmung der Menschen“, so Wurm, der in den WHO- und EU-Plänen für eine „nikotinfreie Generation“ einen massiven Übergriff auf die Freiheit der Bürger sieht: „Jeder weiß, dass Rauchen gesundheitsschädlich und es am besten ist, damit gar nicht erst zu beginnen. Aber grundsätzlich hat darüber jeder mündige Bürger selbst zu entscheiden, dazu braucht es keine Bevormundung.“

Wurm forderte von der Bundesregierung ein klares Bekenntnis zur Eigenständigkeit Österreichs und eine klare Absage an diese übergriffigen Pläne: „Es darf nicht zugelassen werden, dass sich Brüssel und die WHO immer stärker in nationale Angelegenheiten einmischen. Österreich muss endlich Widerstand leisten und die Interessen seiner Bürger und Betriebe vertreten, anstatt EU-Vorgaben blind abzunicken. Wir Freiheitliche stehen für Eigenverantwortung statt Fremdbestimmung. Die Menschen in unserem Land brauchen keine neuen Verbote und keine bevormundende Politik aus Brüssel – sie brauchen Sicherheit, Planbarkeit und eine Regierung, die ihre Souveränität wahrt!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright