Spatenstich für neues Logistikzentrum in Frohnleiten

Graz/Frohnleiten (OTS) -

Mit dem heutigen Spatenstich fiel der Startschuss für die Errichtung des neuen Logistikzentrums der Energie Steiermark in Frohnleiten. Auf einem rund 35.000 m² großen Areal entsteht bis Jänner 2027 eine hochmoderne, energieeffiziente Drehscheibe für die landesweite Betriebslogistik. Die Lage direkt im steirischen Autobahndreieck (A9/S35/S6) ermöglicht eine Erreichbarkeit aller Betriebsstellen in der Steiermark innerhalb von zwei Stunden. Dies ist besonders bei Störfällen von hoher Bedeutung, um die entsprechenden Instandsetzungsarbeiten rasch hochfahren zu können.

Das Projekt bündelt die bisherigen logistischen Standorte Graz, Leoben sowie Feldkirchen bei Graz. Insgesamt werden rund 25 Mitarbeiter:innen am neuen Standort beschäftigt sein.

Das Logistikzentrum wird mit drei LKW-Ladesäulen (Gesamtleistung 1 MW) sowie E-Wallboxen für Mitarbeiter:innen ausgestattet. Eine großflächige PV-Aufdachanlage versorgt unter anderem eine moderne Luftwärmepumpe, die CO₂-freies Heizen, Kühlen und Lüften ermöglicht. Stapler und andere logistische Fahrzeuge werden ausschließlich elektrisch betrieben.

„Mit diesem Projekt schaffen wir nicht nur ein modernes Zentrum für unsere Logistik, sondern setzen auch ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit, Effizienz, regionale Wertschöpfung und Versorgungssicherheit. Die Bündelung unserer Hauptstandorte bringt Synergien und verkürzt Wege. Der neue Logistik-Hub ist daher auch ein zentraler Baustein für den erfolgreichen Ausbau erneuerbarer Energien und die Stärkung unserer Netzinfrastruktur,“ so Martin Graf und Werner Ressi, Vorstands-Team der Energie Steiermark.

„Der Neubau ist ein bedeutender Impuls für Frohnleiten – wirtschaftlich, infrastrukturell und auch im Hinblick auf die Arbeitsplätze. Wir freuen uns, ein solches Zukunftsprojekt in der Stadt der Goldenen Mitte willkommen zu heißen.“ ergänzt Johannes Wagner, Bürgermeister von Frohnleiten.