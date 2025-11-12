- 12.11.2025, 12:38:33
FPÖ– AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Herbert Kickl und Michael Oberlechner
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Donnerstag, 13. November 2025, 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und FPÖ-Bautensprecher NAbg. Michael Oberlechner
Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))
Thema: „Leistbares Wohnen für Österreich“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
