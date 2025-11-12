- 12.11.2025, 12:27:03
Reminder: ÖGARI Media-Talk »Kollege KI – Chance oder Risiko?«
Termin: Donnerstag, 13. November 2025, 12:00–12:45 Uhr
Ort: Tagungszentrum Schönbrunn, Wien
Format: Hybrid
Im Media-Talk geben die Leiter:innen der fünf Säulen der ÖGARI – Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfall-, Schmerz- und Palliativmedizin – kompakte Einblicke in aktuelle KI-Anwendungen und zeigen anhand konkreter Beispiele, Zahlen und Fakten, wie sich das Zusammenspiel von Mensch und Maschine in der Medizin bereits heute gestaltet.
Es Informieren:
Prim. PD Dr. Michael Zink
Prim. PD Dr. Johann Knotzer
Univ.-Prof.in Dr.in Judith Martini
Assoc.-Prof.in PDin Dr.in Eva Schaden
Priv.-Doz. Dr. Martin Dünser
Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme – vor Ort oder online – und bitten um Anmeldung.
Online-Teilnahme bitte mit diesem Link:
Webinar
Link: https://us06web.zoom.us/j/83883281952?pwd=vJGmfhhmajqt2EeRynyYZL0REqqlWg.1
Passwort: 131125
Rückfragen & Kontakt
Fischill PR
Dr. Britta Fischill
Telefon: +43 676 3039699
E-Mail: britta@fischill.at
