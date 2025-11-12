FPÖ - Nepp/Resch: U2/U5 entwickelt sich zum größten Wiener Bauskandal der Zweiten Republik – SPÖ hat den Baustopp nur anders benannt

Wien (OTS) -

„Wie die heutige Berichterstattung zeigt, ist eingetreten, wovor wir seit Monaten warnen: Das U2/U5-Projekt wird unterbrochen und verschoben. Die U5-Station Hernals wird wohl niemals kommen“, erklären FPÖ-Wien Obmann Stadtrat Dominik Nepp und der FPÖ-Wien Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch. „Man redet von einer Verschiebung des Spatenstichs, von ‚zeitlichen Anpassungen‘ und einem angespannten Budget – das ist nichts anderes als ein verdeckter Baustopp. Nur nennt man ihn jetzt anders, um das Fiasko zu kaschieren.“



Nepp führt aus: „Das U2/U5-Projekt ist mittlerweile ein Milliardengrab. Ursprünglich waren zwei Milliarden Euro vorgesehen – mittlerweile sprechen Schätzungen davon, dass die Gesamtkosten am Ende bei bis zu zehn Milliarden Euro liegen werden. Geld, das Wien nicht hat – und laut aktuellem Stand muss die Stadt diese Mehrkosten auch noch alleine tragen. Das ist völlig unverantwortlich.“

Resch weiter: „Wir haben schon im Sommer darauf hingewiesen, dass Hernals wohl nie eine U5 sehen wird – und genau das bestätigt sich jetzt immer mehr. Es ist ein Wortbruch gegenüber den Menschen in dieser Stadt und ein Armutszeugnis für die gesamte rot-pinke Stadtregierung.“

„Während Stadträtin Sima trotzig behauptet, es gebe ‚keinen Baustopp‘, bleibt die Realität dieselbe: Es wird auf unbestimmte Zeit nichts gebaut. Gleichzeitig explodieren die Kosten und die Stadt redet sich auf das Budget aus, das sie selbst ruiniert hat. Diese Inkompetenz ist beispiellos“, kritisiert Resch.

Abschließend fordern Nepp und Resch Klarheit und Konsequenzen: „Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf zu wissen, wann – und ob überhaupt – Hernals jemals an die U-Bahn angeschlossen wird. Statt weiterer Ausreden braucht Wien endlich Ehrlichkeit. Dieses Projekt steht längst nicht mehr für Fortschritt, sondern für rot-pinke Misswirtschaft, Chaos und gebrochene Versprechen.“