  12.11.2025, 12:05:33
Grüne Wien/Pühringer, Kraus: „Öffis verteuern und U5 aufs Wartegleis verschieben ist Verhöhnung der Fahrgäste“

Die rot-pinke Kürzungswelle erfasst den Öffi-Ausbau – nächster Beleg für plan- und zielloses Kürzen von Rot-Pink.

Wien (OTS) - 

„Die rot-pinke Kürzungswelle erfasst mit dem U5-Ausbau ein klimasoziales Zukunftsversprechen der Stadt. SPÖ und Neos holen gegen den nächsten Grundpfeiler Wiens aus, verzögern damit den Öffi-Ausbau massiv und schaden auch noch der Wirtschaft. Das schadet doppelt und dreifach“, so Judith Pühringer und Peter Kraus, die Parteivorsitzenden der Grünen Wien, und weiter: „Entgegen allen Wahlkampfversprechen hat Bürgermeister Ludwig die 365Ꞓ-Jahreskarte zerstört. Jetzt auch noch die U5 aufs Wartegleis zu verschieben, ist eine Verhöhnung der Wiener Öffi-Fahrgäste“, so Pühringer und Kraus.

Rot-Pink vergeigt das nächste Großprojekt

Die Wiener Grünen hatten schon vor zwei Monaten genau davor gewarnt – und darauf hingewiesen, dass ein späterer Ausbau wohl ein Vielfaches kosten würde. „Die massive Verzögerung beim U-Bahnausbau reiht sich nahtlos in die Reihe schlecht gemanagter Großprojekte von Rot-Pink ein. Die Stadtregierung vergeigt damit das nächste Großprojekt auf Kosten der Steuerzahler:innen“, so Pühringer und Kraus abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at

