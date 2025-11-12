„Die Gala für LICHT INS DUNKEL 2025“: Inklusives Primetime-Format am 14. November für den guten Zweck

Wien (OTS) -

Am 14. November 2025 steht der Abend ganz im Zeichen von LICHT INS DUNKEL: Die diesjährige „Gala für LICHT INS DUNKEL“ ist als außergewöhnlicher inklusiver Show-Abend ein besonderes Highlight des 53. Aktionsjahres der Hilfskampagne. Bereits im Vorfeld des Gala-Abends startet die prominent besetzte „Challenge für LICHT INS DUNKEL“, bei der wieder inklusive Teams in sportlichen Wettkämpfen für die gute Sache gegeneinander antreten. Während des gesamten Tages sind die Spendentelefone in der A1-Spendenzentrale, die heuer wieder am ORF-Mediencampus eingerichtet ist, geöffnet. Jede Spende wird zur Gänze für LICHT INS DUNKEL-Projekte verwendet. Die Gala am ORF-Mediencampus wird ab 20.15 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen sein.

Inklusiver Show-Abend mit zahlreichen prominenten Gästen

Die Gala für LICHT INS DUNKEL lädt wieder alle Menschen in Österreich ein, einen Abend lang mitzufeiern und zu spenden. Zahlreiche Prominente stellen sich in den Dienst der guten Sache und begehen gemeinsam einen festlichen Abend im TV-Theater des ORF am Küniglberg. Superstars wie Maite Kelly, Nik P., DJ Ötzi, Anna-Sophie, Chris Steger oder Alexander Eder treten auf, am Spendentelefon nehmen viele Publikumslieblinge, u. a. Peter Klien oder Silvia Schneider, die Anrufe der Zuseherinnen und Zuseher entgegen. Es werden CEOs mit großen Schecks erwartet, Mitglieder der Bundesregierung erweisen den Helferinnen und Helfern ihre Reverenz und die bereits traditionelle LICHT INS DUNKEL-Challenge, bei der Sportlerinnen und Sportler zwölf Stunden lang möglichst viel Geld im Studio erradeln, findet ihr spannendes Finale im Rahmen der Sendung. Durch den Abend führen Eva Pölzl, Andreas Onea, Alexandra Maritza Wachter, Sylvia Graf und Nico Langmann.

Weiters startet im Laufe des Gala-Abends die schon traditionelle „AURENA-Auktion für LICHT INS DUNKEL“ mit der Versteigerung wertvoller Gegenstände und exklusiver Erlebnisse aus Kunst, Kultur und Livestyle - unter lichtinsdunkel.aurena.at kann bis zum 14. Dezember mitgesteigert werden.

ORF-Friedenslicht als Symbol der Hoffnung und des Friedens

Am Flughafen Wien-Schwechat hatte am 3. November Friedenslichtkind Florian Mitter aus Vorderweißenbach in Oberösterreich das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ übernommen. Das Licht, entzündet von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu und gesegnet vom ranghöchsten katholischen Kirchenvertreter im Heiligen Land, war von Austrian Airlines mit einem Linienflug nach Österreich gebracht worden. Seit 1986 ist das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ ein Symbol des Weihnachtsfriedens und verbindet Menschen weltweit. Der 13-jährige Harmonikaspieler Florian, der gerne für ältere Mitmenschen musiziert und als sehr hilfsbereit gilt, bringt das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ zur „Gala für LICHT INS DUNKEL 2025“ und wird unter anderem auch beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ (29. November) zu sehen sein.

„Die Challenge für LICHT INS DUNKEL“ im Vorfeld des Gala-Abends

Zur Einstimmung auf den Gala-Abend für LICHT INS DUNKEL treten am Tag der Gala drei prominent und inklusiv besetzte Teams bei der „Challenge für LICHT INS DUNKEL“ zwölf Stunden lang gegeneinander an. Sie werden sich gemeinsam für den guten Zweck in den drei Disziplinen Biken/Handbiken, Laufen und Rudern messen. In zwei Live-Einstiegen (um 11.30 Uhr und 12.45 Uhr in ORF 2) berichten Rollstuhltennisprofi Nico Langmann und Sport-Kommentator Florian Rudig von der Challenge und plaudern mit den Teams, u. a. den „Fit mit den Stars“-Moderatorinnen Conny Kreuter und Corinna Kamper, dem Para-Kanuten Markus „Mendy“ Swoboda, den „School of Champions“-Darstellern Moritz Uhl und Imre Lichtenberger, Handbike-Legende Walter Ablinger, Musik-Star Alexander Eder, Kabarettistin Angelika Niedetzky und vielen mehr. Jeder absolvierte Kilometer wird von den Teampartnern Einhell, BWT und Magna in Geld umgewandelt und an LICHT INS DUNKEL gespendet. Das packende Finale findet live während der Show statt.

ORF SPORT + überträgt „Die Challenge für LICHT INS DUNKEL“ am 14. November live von 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr und von 10.50 Uhr bis 17.00 Uhr.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Die LICHT INS DUNKEL-Gala ist im ORF jedes Jahr ein ganz besonderer Abend, der den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sichtbar macht und zeigt, was wir gemeinsam bewegen können. Es freut mich, dass sich erneut so viele bekannte Persönlichkeiten daran beteiligen. In Verbindung mit der sportlichen ‚Challenge für LICHT INS DUNKEL‘ werden Inklusion und das Miteinander auf besondere Weise erlebbar – und es entsteht ein Bewusstsein, das weit über diesen Abend hinauswirkt.“

ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger: „Stars, Publikumslieblinge und prominente Persönlichkeiten – sie alle stellen sich mit inklusiven Aktionen, Musik-Acts, bei Challenges und am Spendentelefon auch heuer in den Dienst der guten Sache, wenn mit der ‚Gala für LICHT INS DUNKEL‘ ein besonderes Highlight der Hilfskampagne bevorsteht. Damit leistet der ORF einen entscheidenden Beitrag, um zum Spenden zu motivieren und so wichtige Projekte zu unterstützen. Auch in dieser Saison dürfen sich die Zuseherinnen und Zuseher auf eine glanzvolle und unterhaltsame Live-Show freuen, die seit Jahren ein fester Bestandteil des ORF-Programms für den guten Zweck ist.“

Prof. Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility: „Seit nunmehr fünf Jahren setzt die ORF-2-Hauptabendgala für LICHT INS DUNKEL ein Zeichen für gelebte Solidarität. In einer Mischung aus Unterhaltung und humanitärem Engagement wollen wir an diesem Tag unserem Publikum die Lebenswelten von Menschen mit Seh-, Hör- und körperlichen Behinderungen und Beeinträchtigungen näherbringen und aufzeigen, welchen Herausforderungen sie im Alltag meistern. Der ORF stellt alle seine Medien – Fernsehen, Radio, online – und auch seine Landesstudios in den Dienst der guten Sache. Als ‚ORF für alle‘ leisten wir unseren Beitrag hin zu einer Gesellschaft, in der jeder Mensch uneingeschränkt und gleichberechtigt am sozialen und kulturellen Leben teilnehmen kann.“

Mag. Ines Stilling, Präsidentin von LICHT INS DUNKEL: „Dank der Spenden kann LICHT INS DUNKEL Projekte unterstützen, die Barrieren abbauen und Menschen mit Behinderungen und armutsgefährdeten Kinder eine gleichberechtigere Teilhabe an unserer Gesellschaft ermöglichen. In der Gala können wir einige dieser Initiativen vor den Vorhang holen und die Leistungen und Fähigkeiten von Menschen unabhängig von einer Behinderung für alle sichtbar machen. Als Präsidentin des Vereins LICHT INS DUNKEL ist es mir wichtig zu zeigen, dass Inklusion uns alle angeht. Auch der ORF leistet mit der Sendung einen weiteren Beitrag, damit Inklusion im Alltag ankommt und Mittel zur Verfügung gestellt werden, um diesen Weg gemeinsam weiter gehen zu können.“

Der ORF unterstützt LICHT INS DUNKEL im 53. Aktionsjahr wieder in all seinen Medien und Landesstudios, um möglichst viele Menschen zum Helfen zu motivieren.

LICHT INS DUNKEL im ORF.at-Netzwerk, auf ORF ON und im ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk informiert im Rahmen der aktuellen Berichterstattung über LICHT INS DUNKEL. Die Website lichtinsdunkel.ORF.at bietet alle Infos zu Spendenmöglichkeiten und informiert über die Hilfsaktion, Veranstaltungen und Projekte.

ORF ON bietet rund um LICHT INS DUNKEL ein umfangreiches Live-Stream-Angebot, das u. a. die LICHT INS DUNKEL-Gala und -Challenge, das gesamte Programm am Heiligen Abend sowie zahlreiche weitere Sendungen zur Spendenaktion beinhaltet. In einer eigenen Video-Kollektion stehen Videos-on-Demand zur Verfügung. Einen multimedialen Rückblick auf die „Geschichte von LICHT INS DUNKEL“ liefert außerdem ein ORF-ON-Videoarchiv.

Im ORF TELETEXT sind aktuelle Storys, Programmhinweise (ab Seite 300) sowie alle Infos zu Spendenmöglichkeiten (Seite 680) abrufbar.

Weitere TV-Highlights im Advent und Spendenaktionen für LICHT INS DUNKEL

Der ORF unterstützt die Hilfsaktion in all seinen Medien und Landesstudios, um möglichst viele Menschen zum Helfen zu motivieren. Mit zahlreichen Aktionen und Produktionen – wie der „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ am 8. Dezember in ORF 2, dem „LICHT INS DUNKEL-Musikwunschtag“ am 27. November in allen ORF-Landesstudios, der „ORF-III-Auktion für LICHT INS DUNKEL“ (ab 14. November) sowie der Versteigerung in „Sport am Sonntag für LICHT INS DUNKEL“ am 14. Dezember in ORF 1 oder dem „Ö1 Promiquiz für LICHT INS DUNKEL“ (14. Dezember), dem „Ö3-Weihnachtswunder“ aus Salzburg (19. bis 24. Dezember) sowie einer Vielzahl von Projekten in den Landesstudios und natürlich der ganztägigen Sendung am Heiligen Abend – werden so Spenden in Millionenhöhe lukriert. Ebenfalls im Zeichen von LICHT INS DUNKEL startet „Guten Morgen Österreich“ (Montag bis Freitag, 6.30 Uhr, ORF 2 und ORF ON) am 26. November mit jeweils zwei Beiträgen aus den Bundesländern zu LICHT INS DUNKEL-Projekten – insgesamt werden bis 23. Dezember 18 Projekte vorgestellt. Zusätzlich zeigt die Sendung am Tag der Gala am 14. November den Startschuss der heurigen LICHT INS DUNKEL-Radchallenge live. „Studio 2“ (Montag bis Freitag, 17.30 Uhr, ORF 2, ORF ON) präsentierte am 6. November den Traktor, der für LICHT INS DUNKEL versteigert wird, und berichtet am 14. November über die Vorbereitungen zur LICHT INS DUNKEL-Gala.

In ORF III meldet sich am Freitag, dem 19. Dezember, Ani Gülgün-Mayr mit einem „Kultur Heute Spezial für LICHT INS DUNKEL“ (19.40 Uhr), das u. a. über die von 14. November bis 14. Dezember stattfindende „ORF-III-Auktion für LICHT INS DUNKEL“ berichtet. Darin wird der Spendenbetrag der Online-Versteigerung mit etlichen Kulturpaketen wie VIP-Tickets für die Festivaleröffnung mit Rudolf Buchbinder in Grafenegg, einer Statistenrolle bei der Opernproduktion „Ariadne auf Naxos“ in der Wiener Staatsoper oder einem Jubiläumspaket für den Ingeborg-Bachmann-Preis bekanntgegeben.

Bereits davor stehen zwei weitere Sendungen zugunsten von „LICHT INS DUNKEL“ auf dem Programm von ORF III: So gibt es schon am Donnerstag, dem 11. Dezember, aus dem Stadttheater Greif in Wels „A Swinging Christmas – Die Weihnachtsshow“ (23.20 Uhr) mit u. a. Reinhold Bilgeri, Louie Austen, Mat Schuh, Sara De Blue und dem Martin Seimen Orchestra, die eine stilvolle Mischung aus zeitlosen Weihnachtsklassikern, eleganten Swing-Neuinterpretationen und gefühlvollen Balladen präsentieren. Die festliche, von Markus Linder moderierte Gala stellt sich in den karitativen Dienst und unterstützt LICHT INS DUNKEL. Auch „Die Andy Marek Weihnachtsshow“ am Montag, dem 22. Dezember (21.05 Uhr), ist dem guten Zweck gewidmet: Der Showhit, diesmal aus der Sporthalle Waidhofen/Thaya, begeistert wieder mit Stars und Publikumslieblingen aus den Bereichen Pop, Schlager, Kabarett und Kleinkunst, Magie, Zirkus u. v. m. Die Erlöse kommen bedürftigen Familien im Waldviertel zugute, darunter auch einem regionalen Projekt aus dem Soforthilfefonds von LICHT INS DUNKEL.

LICHT INS DUNKEL-Radio-Musikwunschtag in allen ORF-Landesstudios

Auch der 27. November steht im ORF ganz im Zeichen von LICHT INS DUNKEL. An diesen Tag veranstalten die ORF-Regionalradios ihren Musikwunschtag für LICHT INS DUNKEL. Dabei werden Musikwünsche gegen eine Spende für die Hilfsaktion entgegengenommen. Hörerinnen und Hörer können sich – online oder per Telefon – ihr persönliches Lieblingslied bestellen und gleichzeitig für einen guten Zweck spenden. Der Gesamterlös des ORF-Musikwunschtages der Landesstudios geht an LICHT INS DUNKEL-Projekte im jeweiligen Bundesland und an den Soforthilfefonds. Informationen zum „LICHT INS DUNKEL-Musikwunschtag“ in den einzelnen Landesstudios sind unter oesterreich.ORF.at abrufbar.

Ö1, Ö3 und FM4 unterstützen LICHT INS DUNKEL

Ö1 erfüllt am 1. und 21. Dezember in „Guten Morgen mit Ö1“ sowie am 21. und 28. Dezember und am 4. Jänner in „Tolle Titel – Starke Stücke“ Musikwünsche der Hörer:innen zugunsten der diesjährigen Ö1-Projekte für LICHT INS DUNKEL zum Thema „Im Job voll dabei – Arbeitswelt und Inklusion“. Am dritten Adventsonntag (14. Dezember) steht das Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ im Dienst der guten Sache. Schauspielerin Sona MacDonald, Kabarettistin und ORF-„Soko Linz“-Ermittlerin Angelika Niedetzky, Akkordeonspieler Otto Lechner und Schauspieler Ulrich Michael Heissig alias Irmgard Knef spielen dabei im ORF RadioKulturhaus nicht gegen-, sondern miteinander. Von 21. November bis 23. Dezember gibt es auch wieder den „Ö1 Wunschstand“ am Kunsthandwerksmarkt „Art Advent“ am Karlsplatz, bei dem für LICHT INS DUNKEL gespendet werden kann. Des Weiteren widmet sich Ö1 der diesjährigen Aktion von LICHT INS DUNKEL in zahlreichen Sendungen.

Kurz vor Weihnachten packt Ö3 wieder sein Studio ein und übersiedelt damit an einen wunderbaren Ort in Österreich: heuer, wie schon bei der Premiere des Ö3-Weihnachtswunders 2014, nach Salzburg. Direkt am Kapitelplatz steht dann für fünf Tage die Ö3-Wunschhütte, in der das Moderationsteam Musikwünsche gegen Spenden für den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds erfüllt: Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll werden das Ö3-Weihnachtswunder (19. bis 24. Dezember), den ganz speziellen Countdown hin zum Weihnachtsfest, moderieren. Fünf Tage voller Wunschhits, voller lauter und fröhlicher, aber auch leiser und nachdenklicher Momente – mit bekannten Gästen und natürlich auch wieder mit einzigartigen Live-Musik-Sessions. Jeder Song wird zu einer Spende für den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds – und damit zu verlässlicher Hilfe für Familien in Notlagen in Österreich. Wer das Ö3-Weihnachtswunder auf ganz persönliche Art und Weise unterstützen möchte, kann schon jetzt loslegen. Ob alleine, im Freundeskreis oder in der Firma, in der Schule, in der Nachbarschaft oder im Verein: Alle Ö3-Hörer:innen sind herzlich eingeladen, ihre eigenen Ideen umzusetzen. Alle Infos unter oe3.ORF.at/tuwas.

Bereits Anfang November ist mit der Ö3-Wundertüte das große Nachhaltigkeitsprojekt der Ö3-Gemeinde in eine neue Runde gestartet. Zum 21. Mal gilt: Handys raus aus der Schublade und rein in die Ö3-Wundertüte! Damit beginnt ein Wunder mit doppelter Wirkung – für die Umwelt und Familien in Notlagen. Nicht mehr benutzte Geräte können recycelt und noch funktionierende wieder verwendet werden. Mit dem Erlös dieser Verwertung helfen die Soforthilfefonds von LICHT INS DUNKEL und der Caritas tagtäglich Familien in Not in Österreich. Alte Handys können so zum Beispiel eine kalte Wohnung heizen, für einen vollen Kühlschrank sorgen oder eine Delogierung verhindern. Ganz Österreich sammelt alte Handys, ganz Österreich hilft!

FM4 unterstützt im Rahmen von LICHT INS DUNKEL die Österreichische Gesellschaft für ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Fatigue-Syndrom). In Österreich leben bis zu 80.000 Menschen mit dieser chronischen Multisystemerkrankung – viele davon in jungem Alter. Der Großteil verliert die Arbeitsfähigkeit, ein Teil wird vollständig pflegebedürftig. Gegründet von Betroffenen und Angehörigen, setzt sich der Verein für eine bessere Versorgung im Gesundheitssystem ein. Ausführliche Berichterstattung zu dem Thema gibt es auf allen FM4-Kanälen von 2. bis 26. Dezember. Außerdem finden die „FM4 Wunschtage – Dein Track für den guten Zweck“ statt, bei denen sich die Hörer:innen für eine Spende einen Song zu den Feiertagen wünschen können.

Umfassend barrierefreie Live-Übertragung

Die „Gala für LICHT INS DUNKEL 2025“ wird für das seh- und hörbeeinträchtigte Publikum umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für die gehörlosen und hörbehinderten Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Übertragung mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten und von den ÖGS-Dolmetscherinnen Sabine Zeller und Lidija Sammer live übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV) und auf ORF ON via Live-Stream. Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird die Gala-Show mit einem live gesprochenen Audiokommentar erlebbar gemacht. Diese akustische Bildbeschreibung wird von den erfahrenen Audiokommentatoren Nicole Hammer und Johannes Karner abwechselnd gesprochen. Die Audioversion ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar.

Die Gala sowie weitere Sendungen werden anlog zum Fernsehen auch auf ORF ON barrierefrei (live oder als Video-on-Demand) angeboten.

Am 14. November sind die Spendentelefone in der A1-Spendenzentrale am ORF-Mediencampus bis Sendeschluss mit Telefonistinnen und Telefonisten besetzt. Während des ganzen Jahres kann unter 0800 664 24 12 telefonisch oder per SMS gespendet werden, genauso wie online auf lichtinsdunkel.ORF.at oder auf Facebook über den Kanal von LICHT INS DUNKEL. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten bietet auch der ORF TELETEXT auf Seite 680.