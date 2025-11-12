  • 12.11.2025, 11:27:04
bellaflora Weihnachtstrends und Deko-Tipp: So glänzt Weihnachten 2025

Orientalische Eleganz, britische Gemütlichkeit, skandinavische Schlichtheit: Die drei bellaflora Weihnachtstrends bringen die Weihnachtswelten zum Funkeln und geben Inspiration für das eigene Zuhause. Credits: bellaflora (Abdruck bei Nennung honorarfrei)
Linz/Leonding (OTS) - 

Weihnachten darf heuer wieder funkeln, überraschen und berühren. bellaflora zeigt in den Weihnachtswelten, wie stilvoll und individuell die festliche Zeit ins Zuhause einzieht.

Das sind die bellaflora Weihnachtstrends 2025:

Trend: Orientalische Eleganz: Nach Jahren des Minimalismus feiern Opulenz und tiefe Farben ihr Comeback. Samt, Glas und Gold bringen luxuriösen Glanz in die eigenen vier Wände. Tiefrote Stoffe, purpurne Akzente und goldenes Licht schaffen eine sinnliche Atmosphäre.

Trend: Britische Gemütlichkeit: Tartan, dunkles Grün und tiefes Rot erinnern an britische Landhäuser. Natürliche Materialien, Lichterglanz und charmante Details sorgen für behagliche Stimmung.

Trend: Skandinavische Schlichtheit: Helle Farben, Holz und Leinen prägen den nordischen Stil. Klarheit und Leichtigkeit ersetzen Überfluss, für ein bewusst reduziertes, festliches Zuhause.

Ein Deko-Highlight für alle drei Looks ist der LED-Stern von Lumineo: Sein warmweißes Licht sorgt für stimmungsvolle Akzente. Ob im Wohnzimmer, über dem Esstisch oder am Fenster.

