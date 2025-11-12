Einladung zur Pressekonferenz von pro mente Austria zur psychosozialen Versorgung Jugendlicher in Österreich

Wien (OTS) -

Immer mehr Jugendliche in Österreich kämpfen mit psychischen Belastungen. Die 26 Mitgliedsorganisationen von pro mente Austria versorgen mit ihren 5.500 Mitarbeiter:innen österreichweit Menschen mit psychosozialen Problemen und verzeichnen im Jugendbereich seit Jahren stetig steigende Kontaktzahlen. Aktuell weist bereits jede:r Zehnte deutliche Anzeichen psychischer Probleme auf - Mädchen sind dabei besonders stark betroffen. Auch der jüngste Rechnungshofbericht konstatiert eine eklatante Unterversorgung von jungen Menschen mit psychosozialem Unterstützungsbedarf – zu wenige Fachkräfte, zu lange Wartezeiten, fehlende flächendeckende und vernetzte Angebote.

Aus diesem Grund veranstaltet pro mente Austria am Dienstag, 18. November 2025, um 10.30 Uhr im Presseclub Concordia Wien eine Pressekonferenz zum Thema.

Ihre Gesprächspartner:innen

PDoz. Dr. Günter Klug, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie sowie psychotherapeutische Medizin, Psychotherapeut und Präsident von pro mente Austria

Ina Spitzbart, betroffene Jugendliche

Datum: 18.11.2025, 10:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

