Einladung zur Pressekonferenz von pro mente Austria zur psychosozialen Versorgung Jugendlicher in Österreich

"Psychisch belastet und unterversorgt" – pro mente Austria präsentiert Vorschläge zur Verbesserung der psychosozialen Versorgung Jugendlicher: "Es ist Zeit zu handeln!"

Wien (OTS) - 

Immer mehr Jugendliche in Österreich kämpfen mit psychischen Belastungen. Die 26 Mitgliedsorganisationen von pro mente Austria versorgen mit ihren 5.500 Mitarbeiter:innen österreichweit Menschen mit psychosozialen Problemen und verzeichnen im Jugendbereich seit Jahren stetig steigende Kontaktzahlen. Aktuell weist bereits jede:r Zehnte deutliche Anzeichen psychischer Probleme auf - Mädchen sind dabei besonders stark betroffen. Auch der jüngste Rechnungshofbericht konstatiert eine eklatante Unterversorgung von jungen Menschen mit psychosozialem Unterstützungsbedarf – zu wenige Fachkräfte, zu lange Wartezeiten, fehlende flächendeckende und vernetzte Angebote.

Aus diesem Grund veranstaltet pro mente Austria am Dienstag, 18. November 2025, um 10.30 Uhr im Presseclub Concordia Wien eine Pressekonferenz zum Thema.

Ihre Gesprächspartner:innen

  • PDoz. Dr. Günter Klug, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie sowie psychotherapeutische Medizin, Psychotherapeut und Präsident von pro mente Austria
  • Ina Spitzbart, betroffene Jugendliche

Datum: 18.11.2025, 10:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

www.promenteaustria.at

Pressekonferenz pro mente Austria zur psychosozialen Versorgung Jugendlicher in Österreich

Datum: 18.11.2025, 10:30 Uhr

Datum: 18.11.2025, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

pro mente Austria
Mag. Daniel Scheiblberger
Telefon: +43664 8305144
E-Mail: office@promenteaustria.at
Website: https://www.promenteaustria.at/

