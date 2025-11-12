  • 12.11.2025, 10:50:03
Löst Österreich das WM-Ticket? Auswärtsspiel gegen Zypern live im ORF

Am 15. November ab 17.55 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - 

Es könnte ein historischer Abend für den österreichischen Fußball werden: Gewinnt das ÖFB-Team am Samstag, dem 15. November 2025, im Rahmen der WM-Qualifikation auswärts gegen Zypern und punktet Bosnien-Herzegowina gegen Rumänien nicht voll, dann wäre Österreich erstmals seit 1998 wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Ein spannender Fußballabend ist also garantiert, ORF 1 überträgt Zypern – Österreich ab 17.55 Uhr live. Die Kommentatoren Daniel Warmuth und Michael Liendl sowie Präsentator Rainer Pariasek melden sich live aus Limassol, im Studio in Wien analysieren Alina Zellhofer, Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck. Um 23.30 Uhr geht der Blick dann in einer ORF-1-„Highlights“-Sendung nochmals nach Zypern, aber auch zum Ergebnis von Bosnien-Herzegowina – Rumänien. Vielleicht gibt es dann schon etwas zu feiern!

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

