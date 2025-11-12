  • 12.11.2025, 10:46:33
  • /
  • OTS0084

Warten ins Leere: ElWG-Sackgasse für leistbare, heimisch und sichere Energie

Erneuerbarenbranche fordert nachgebessertes und beschlussreifes Gesetz für eine zukunftsfähige Stromversorgung

Wien (OTS) - 

Österreichs Erneuerbarenbranche möchte beim Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) nicht die Zuversicht verlieren, allein es fehlt zunehmend der Glaube. Noch immer hat Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer keinen neuen Gesetzesvorschlag auf den Weg Richtung Parlament gebracht – obwohl das Gesetz für die Strombranche, die Energiewende und die heimische Versorgungssicherheit dringend notwendig ist.

Der im Sommer vorgelegte Begutachtungsentwurf war in zentralen Punkten mangelhaft bis kontraproduktiv. Die Kritik der Branche ist seit Monaten bekannt und wird durch mehrere Gutachten und juristische Expertise gestützt. Insbesondere die vorgesehenen zusätzlichen Netznutzungsentgelte für Erzeugungsanlagen werden die heimische Stromerzeugung schwächen, Stromimporte begünstigen und letztlich zu höheren Strompreisen für Konsument:innen und Unternehmen führen – bei zugleich europarechtlich fragwürdiger Grundlage.

Netznutzungsentgelte für Einspeiser sind kein Beitrag zu günstiger Energie, sondern schaffen Unsicherheit, erhöhen Finanzierungskosten, bremsen Investitionen und treiben Preise nach oben. Statt neuer Entgelte braucht es Effizienz beim Netzausbau und günstiges Kapital zur Finanzierung. Dazu muss der gesetzliche Rahmen geschaffen werden.

„Das ElWG muss im Sinne von heimischer, regionaler Wertschöpfung und Versorgungs-Sicherheit das einlösen, was es verspricht: ein modernes, kosteneffizientes und zukunftsfähiges Betriebssystem für Österreichs nachhaltige Stromwirtschaft. Statt zusätzlicher Belastungen, die Investitionen ausbremsen und Strom verteuern, braucht solide Rahmenbedingungen für den Ausbau der Erneuerbaren“, so Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des Dachverbandes Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ).

Nur durch einen raschen, investitionsfreundlichen Ausbau der Erneuerbaren kann Österreich langfristig leistbare Energie, heimische Wertschöpfung und Versorgungssicherheit in diesen geopolitischen Umbruchszeiten gewährleisten. Dem kann nur mit einem verbesserten ElWG Rechnung getragen werden.

Rückfragen & Kontakt

Erneuerbare Energie Österreich
DI Martina Prechtl-Grundnig
Telefon: 0664-1465333
E-Mail: martina.prechtl@erneuerbare-energie.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EEO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright