  • 12.11.2025, 10:30:04
  • /
  • OTS0076

SJ-Zivkovic: “Unser Bildungssystem darf keine Dauerbaustelle bleiben - die Bundesregierung muss handeln!"

Medienaktion der Sozialistischen Jugend Österreich vor dem Bundeskanzleramt zum Abschluss der Kampagne “Baustelle Bildung”

Wien (OTS) - 

Im Rahmen einer Medienaktion präsentierte die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich eine Liste mit Forderungen an die Bundesregierung. „Unser Bildungssystem gleicht seit Jahren einer Dauerbaustelle und die Regierenden haben in den letzten Jahren nichts dagegen unternommen!“, kritisiert Zivkovic.

“Die Zufriedenheit mit dem Bildungssystem sinkt seit Jahren rapide und das hat viele Gründe. Denn Bildung hängt in Österreich immer noch stark vom Einkommen der Eltern ab: Wer sich teure Nachhilfe nicht leisten kann, hat schlechtere Chancen. Pflichtpraktika werden oft gar nicht oder viel zu schlecht bezahlt. Leistungsdruck und Notenstress führen zu immer mehr psychischen Problemen. Das muss sich ändern”, fordert Zivkovic.

Bei der Aktion vor dem Bundeskanzleramt machte die SJ mit Bauhelmen, Absperrbändern und Schildern auf die Baustelle Bildung aufmerksam und errichtete eine symbolische Mauer, auf der die Forderungen der Sozialistischen Jugend an die Bundesregierung präsentiert wurden.

“Unsere Kampagne hat gezeigt, wie weitreichend und vielfältig die Probleme mit unserem Bildungssystem sind. Das wurde in den letzten Wochen deutlich, als wir im Zuge der Kampagne mit Lehrlingen und Schüler*innen in ganz Österreich ins Gespräch gekommen sind. Die Probleme reichen von mangelnder psychischer Unterstützung bis hin zu fehlender Mitsprache an Schulen.”, so Zivkovic. “Als Sozialistische Jugend werden wir auch abseits der Kampagne weiter für ein Bildungssystem kämpfen, das allen Jugendlichen die gleichen Chancen bietet!”, betont Zivkovic abschließend.

Fotos sind unter folgendem Link frei verfügbar: https://flic.kr/s/aHBqjCApQP

Rückfragen & Kontakt

Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: jonathan.kaspar@sjoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender.
