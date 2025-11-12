Barbara Stöckl im Gespräch mit Felix Gottwald, Simon Schwarz, Caroline Rodlauer und Mercedes Echerer

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 13. November 2025, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON der ehemalige Wintersportler und Buchautor Felix Gottwald, Schauspieler Simon Schwarz, Architektin Caroline Rodlauer und Schauspielerin Mercedes Echerer zu Gast bei Barbara Stöckl:

Er ist bis heute der erfolgreichste österreichische Wintersportler bei den Olympischen Spielen: Der ehemalige Nordische Kombinierer Felix Gottwald blickt bei „Stöckl“ auf seine bemerkenswerte Karriere mit insgesamt sieben olympischen Medaillen zurück und wagt auch einen Blick nach vorne. Sein neues Buch „Keine Zeit für Heute“ basiert auf 42 Tagebucheinträgen, aus denen der Salzburger Erkenntnisse für den Alltag in Zeiten von Schnelllebigkeit und Social Media ableitet.

Wie vielfältig Schauspieler Simon Schwarz seinen Beruf auslegt, stellt er regelmäßig in Film und Fernsehen oder auf der Kabarettbühne unter Beweis, zuletzt gemeinsam mit Schauspielpartner Manuel Rubey. Im Gespräch mit Barbara Stöckl spricht der Wiener, dessen Buch „Geht’s noch? Betrachtungen eines Überforderten“ vor Kurzem erschienen ist, über persönliche Prägungen und erzählt, warum ihn ein ungewöhnliches Interessensgebiet – das Thema Boden – schon so lange beschäftigt.

Ein Tausendsassa ist Architektin Caroline Rodlauer, die sich als Bodenbeauftragte und Bausachverständige nicht nur dem Thema Bodenversiegelung, sondern in ihrem neuen Buch auch dem „Umbauen statt neu bauen“ widmet. Abseits beruflicher Baustellen ist die Bad Mitterndorferin eine leidenschaftliche Musikerin und erfüllte sich in diesem Jahr den langgehegten Traum einer Weltreise. Aus welchen Gründen sie sich auf die Reise gemacht hat und vor welchen Herausforderungen sie dabei stand, erzählt sie im ORF-Nighttalk.

„Arrivederci Roma“ lautet der Titel des neuinszenierten Theaterprogramms von Mercedes Echerer. Die Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, Kulturschaffende und ehemalige EU-Politikerin widmet sich darin dem vielfältigen kulturellen Erbe der Roma und Sinti und einer ganz persönlichen Verbindung zu einer Frau, die sie in Kindheitstagen geprägt hat.