- 12.11.2025, 10:08:03
Statement des Generalsekretärs der Volkspartei, Nico Marchetti
In den vergangenen Tagen wurde über Entwicklungen und Entscheidungen innerhalb der Wirtschaftskammer diskutiert.
„Ja, es sind Fehler passiert. Man muss aber auch Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zugestehen, dass sie Fehler machen und diese eingestehen. Harald Mahrer hat nun Reformen in der Wirtschaftskammer angekündigt. Wir trauen ihm zu, dass er diese auch umsetzen kann“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.
