Bosnien vs. Rumänien am Samstag um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4: Fällt die Entscheidung über das ÖFB-WM-Ticket?
Beim WM-Qualifikationsspiel Bosnien-Rumänien – live auf JOYN & PULS 4 – könnte die Entscheidung fallen, ob Österreich erstmals seit 1998 an der Fußball-Weltmeisterschaft teilnimmt.
Mit einem Sieg gegen Zypern würde das ÖFB-Nationalteam am Samstag der erfolgreichen Qualifikation für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sehr nahekommen und könnte erstmals seit 1998 zur Endrunde fahren. Sollte Bosnien gegen Rumänien direkt nach dem Österreich-Match unentschieden spielen oder verlieren, fährt die ÖFB-Auswahl zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. JOYN & PULS 4 zeigen den Showdown aus Zenica am Samstag, den 15. November 2025, live ab 20:15 Uhr.
Am Montag, den 17. November 2025, kommt es in Leipzig zum Duell zwischen Deutschland und der Slowakei um die direkte Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. JOYN und PULS 4 übertragen live ab 20:15 Uhr. Kann die DFB-Elf Revanche nehmen? Beim ersten Aufeinandertreffen am 4. September in Bratislava sorgte die Slowakei für eine Überraschung und gewann 2:0 gegen die Elf von Julian Nagelsmann.
Samstag, 15. November 2025 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4
UEFA European Qualifiers, Gruppe H: Bosnien-Herzegowina vs. Rumänien
Die JOYN-PULS 4-Sport-Crew:
Moderator: Mario Hochgerner
Experte: Johnny Ertl
Kommentator & Field Reporter: Florian Knöchl
Montag, 17. November 2025 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4
UEFA European Qualifiers, Gruppe A: Deutschland vs. Slowakei
Die JOYN-PULS 4-Sport-Crew in Leipzig:
Moderator: Phillip Hajszan
Experte: Johnny Ertl
Field Reporter: Lukas Kapun
Kommentator: Florian Knöchl
