  • 12.11.2025, 10:06:33
  • /
  • OTS0065

Bosnien vs. Rumänien am Samstag um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4: Fällt die Entscheidung über das ÖFB-WM-Ticket?

Beim WM-Qualifikationsspiel Bosnien-Rumänien – live auf JOYN & PULS 4 – könnte die Entscheidung fallen, ob Österreich erstmals seit 1998 an der Fußball-Weltmeisterschaft teilnimmt.

Wien (OTS) - 

Mit einem Sieg gegen Zypern würde das ÖFB-Nationalteam am Samstag der erfolgreichen Qualifikation für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sehr nahekommen und könnte erstmals seit 1998 zur Endrunde fahren. Sollte Bosnien gegen Rumänien direkt nach dem Österreich-Match unentschieden spielen oder verlieren, fährt die ÖFB-Auswahl zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. JOYN & PULS 4 zeigen den Showdown aus Zenica am Samstag, den 15. November 2025, live ab 20:15 Uhr.

Am Montag, den 17. November 2025, kommt es in Leipzig zum Duell zwischen Deutschland und der Slowakei um die direkte Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. JOYN und PULS 4 übertragen live ab 20:15 Uhr. Kann die DFB-Elf Revanche nehmen? Beim ersten Aufeinandertreffen am 4. September in Bratislava sorgte die Slowakei für eine Überraschung und gewann 2:0 gegen die Elf von Julian Nagelsmann.

Samstag, 15. November 2025 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4
UEFA European Qualifiers, Gruppe H: Bosnien-Herzegowina vs. Rumänien

Die JOYN-PULS 4-Sport-Crew:

Moderator: Mario Hochgerner
Experte: Johnny Ertl
Kommentator & Field Reporter: Florian Knöchl

Montag, 17. November 2025 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4
UEFA European Qualifiers, Gruppe A: Deutschland vs. Slowakei

Die JOYN-PULS 4-Sport-Crew in Leipzig:

Moderator: Phillip Hajszan
Experte: Johnny Ertl
Field Reporter: Lukas Kapun
Kommentator: Florian Knöchl

Rückfragen & Kontakt

ProSiebenSat.1 PULS 4
Lukas Strecker
E-Mail: lukas.strecker@prosiebensat1puls4.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PCT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright