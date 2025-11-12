Bosnien vs. Rumänien am Samstag um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4: Fällt die Entscheidung über das ÖFB-WM-Ticket?

Wien (OTS) -

Mit einem Sieg gegen Zypern würde das ÖFB-Nationalteam am Samstag der erfolgreichen Qualifikation für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sehr nahekommen und könnte erstmals seit 1998 zur Endrunde fahren. Sollte Bosnien gegen Rumänien direkt nach dem Österreich-Match unentschieden spielen oder verlieren, fährt die ÖFB-Auswahl zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. JOYN & PULS 4 zeigen den Showdown aus Zenica am Samstag, den 15. November 2025, live ab 20:15 Uhr.



Am Montag, den 17. November 2025, kommt es in Leipzig zum Duell zwischen Deutschland und der Slowakei um die direkte Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. JOYN und PULS 4 übertragen live ab 20:15 Uhr. Kann die DFB-Elf Revanche nehmen? Beim ersten Aufeinandertreffen am 4. September in Bratislava sorgte die Slowakei für eine Überraschung und gewann 2:0 gegen die Elf von Julian Nagelsmann.



Samstag, 15. November 2025 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

UEFA European Qualifiers, Gruppe H: Bosnien-Herzegowina vs. Rumänien



Die JOYN-PULS 4-Sport-Crew:



Moderator: Mario Hochgerner

Experte: Johnny Ertl

Kommentator & Field Reporter: Florian Knöchl



Montag, 17. November 2025 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

UEFA European Qualifiers, Gruppe A: Deutschland vs. Slowakei



Die JOYN-PULS 4-Sport-Crew in Leipzig:



Moderator: Phillip Hajszan

Experte: Johnny Ertl

Field Reporter: Lukas Kapun

Kommentator: Florian Knöchl