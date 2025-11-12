Thomas Gottschalk wird mit der ersten Swarovski© KristallROMY ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Er ist eine der bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten der Medienlandschaft: Am 28. November wird Thomas Gottschalk bei der KURIER ROMY Gala in Kitzbühel mit der ersten Swarovski© KristallROMY ausgezeichnet. Gottschalk erhält diesen besonderen Preis für seinen unübertroffenen Beitrag zur Samstagabendunterhaltung.

Georg Leyrer, Juryvorsitzender der KURIER ROMY: „Thomas Gottschalk ist eine einzigartige TV-Legende. Daher erhält der große Entertainer nun einen einzigartigen Preis. Ein Jahrzehnt nach seiner Platin-ROMY wird er nun der erste Träger der Swarovski© KristallROMY.“

2014 erhielt Gottschalk die Platin-ROMY für das Lebenswerk. Seither hat er ein weiteres Jahrzehnt die Fernsehlandschaft geprägt wie kein Zweiter. Nach seiner Ankündigung, nach fast einem halben Jahrhundert im Showgeschäft nun vom Samstagabend Abschied zu nehmen, ehrt ihn die KURIER ROMY mit dem neu geschaffenen Sonderpreis, der heuer statt der Platin-ROMY vergeben wird.

Die feierliche Preisverleihung findet am 28. November in der KURIER ROMY Hall bei Schloss Kaps statt. Glanz verleihen der Gala auch viele weitere Publikumslieblinge der deutschsprachigen Film- und Fernsehbranche, darunter Stefan Raab, Michael Bully Herbig, Veronica Ferres, Brigitte Kren, Thomas Stipsits, Peter Klien, Philipp Hochmair, Christa Kummer, Enie van de Meiklokjes, Paul Pizzera und Otto Jaus, Pia Hierzegger, Sandra Maischberger, Michael Ostrowski, Silvia Schneider, Barbara Karlich, Lisa Gadenstätter, Corinna Milborn, Thomas Hofer und Oberst Markus Reisner.

Moderiert wird die KURIER ROMY 2025 – zu der rund 500 Gäste aus Film, Fernsehen und Medien erwartet werden – von Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl. Ab 21:20 Uhr wird sie live auf ORF 2 ausgestrahlt und ist parallel dazu auch auf ORF ON verfügbar.